Новости
127 В Москве неизвестные украли у инкассаторов сумки с деньгами «Альфа-банка»
На северо-западе Москвы неизвестные совершили нападение на инкассаторов «Альфа-банка», передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка.
Нападение на инкассаторский автомобиль произошло на улице Тушинская. Преступники, после чего водитель и охранники попытались самостоятельно потушить пожар и вышли из машины с сумками. Тогда пятеро неизвестных отняли у них сумки с деньгами, угрожая оружием.
Сколько денег похищено собеседник агентства не уточнил. Преступники скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Никто из его сотрудников инкассаторской службы не пострадал.
По информации Life.ru, украдены шесть сумок, в которых было около 55 млн рублей. В Москве объявлен план «Перехват».
Огонь с загоревшегося во время нападения автомобиля инкассаторов перекинулся на соседние машины. В результате пожарным пришлось тушить три автомобиля, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Опергруппа «блестящие»
Государственный заказ?
Володин призвал не связывать решение по «Левада-центру» с политикой
Кремль не заметил обращения кубанских фермеров
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований1426
-
Беслан. 1.09.200411704
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7801
-
Страшно и злободневно17990
-
Гуковские шахтеры9555
-
В Москве началась избирательная кампания3534
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
А я и не кипел, поэтому остывать нет необходимости. А вот Вам нужно...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста161423
Сны Беслана153363
Ислам Каримов умер по согласованию сторон87034
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев