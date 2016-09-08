Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

127 В Москве неизвестные украли у инкассаторов сумки с деньгами «Альфа-банка»

08.09.2016

На северо-западе Москвы неизвестные совершили нападение на инкассаторов «Альфа-банка», передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка.

Нападение на инкассаторский автомобиль произошло на улице Тушинская. Преступники, после чего водитель и охранники попытались самостоятельно потушить пожар и вышли из машины с сумками. Тогда пятеро неизвестных отняли у них сумки с деньгами, угрожая оружием.

Сколько денег похищено собеседник агентства не уточнил. Преступники скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Никто из его сотрудников инкассаторской службы не пострадал.

По информации Life.ru, украдены шесть сумок, в которых было около 55 млн рублей. В Москве объявлен план «Перехват».

Огонь с загоревшегося во время нападения автомобиля инкассаторов перекинулся на соседние машины. В результате пожарным пришлось тушить три автомобиля, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1. Министр спорта Виталий Мутко приветствует паралимпийцев
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

8 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама