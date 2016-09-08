На северо-западе Москвы неизвестные совершили нападение на инкассаторов «Альфа-банка», передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка.

Нападение на инкассаторский автомобиль произошло на улице Тушинская. Преступники, после чего водитель и охранники попытались самостоятельно потушить пожар и вышли из машины с сумками. Тогда пятеро неизвестных отняли у них сумки с деньгами, угрожая оружием.

Сколько денег похищено собеседник агентства не уточнил. Преступники скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Никто из его сотрудников инкассаторской службы не пострадал.

По информации Life.ru, украдены шесть сумок, в которых было около 55 млн рублей. В Москве объявлен план «Перехват».

Огонь с загоревшегося во время нападения автомобиля инкассаторов перекинулся на соседние машины. В результате пожарным пришлось тушить три автомобиля, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.