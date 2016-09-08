Российские золотовалютные резервы сократились за неделю на три млрд долларов, сообщается на сайте Центробанка. С 26 августа по 2 сентября они снизились на 0,7% — до 394,3 млрд долларов

19 августа золотовалютные резервы России составляли 398,2 млрд долларов, что на 0,6% выше показателя предыдущей недели. Увеличение международных резервов произошло на фоне положительной курсовой переоценки.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она объяснила, что ЦБ может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, а лишь отталкиваясь от уровня его волатильности.

За 2015 год общий объем резервов уменьшился на 4,5%. Сокращение было зафиксировано по всем компонентам золотовалютного резерва, кроме монетарного золота. В начале 2014 года в международных резервах было около 510,5 млрд долларов.