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Новости

3747 Золотовалютные резервы за неделю уменьшились на 3 млрд долларов

08.09.2016 Теги: кризис, экономика

Российские золотовалютные резервы сократились за неделю на три млрд долларов, сообщается на сайте Центробанка. С 26 августа по 2 сентября они снизились на 0,7% — до 394,3 млрд долларов

19 августа золотовалютные резервы России составляли 398,2 млрд долларов, что на 0,6% выше показателя предыдущей недели. Увеличение международных резервов произошло на фоне положительной курсовой переоценки.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она объяснила, что ЦБ может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, а лишь отталкиваясь от уровня его волатильности.

За 2015 год общий объем резервов уменьшился на 4,5%. Сокращение было зафиксировано по всем компонентам золотовалютного резерва, кроме монетарного золота. В начале 2014 года в международных резервах было около 510,5 млрд долларов.


18 комментариев

13
Доктор Ольга , 8 сентября 2016 в 20:10
Приобрели ещё одну виолончель!?...
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8
Александр Бердников , 8 сентября 2016 в 20:40
Мне кажется, хуже. Я уже писал о своих подозрениях, что в Резервном фонде денег не осталось, а есть только долговые расписки сечина, ротенбергов и ковальчуков? Которые ЦБ почему-то держит за ценные бумаги и полноценные деньги? Так это косвенный намёк, что так оно и есть и что перед выборами дело дошло до потрошения золотовалютных запасов.
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3
tchistiakov boris , 8 сентября 2016 в 20:44
не-е, на сей раз - скрипичный ключ для общака
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3
Grahor Rootless , 8 сентября 2016 в 20:25
Не имеет значения по большому счету.
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4
Александр Бердников , 8 сентября 2016 в 20:43
Если Вы в Латвии --- безусловно. Но изнутри РФ это означает очередное пробитое дно подвала и поиск следующего.
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1
Grahor Rootless , 8 сентября 2016 в 21:17
0.7% в минус за неделю, учитывая что за две недели до этого резерв вырос на 0.6% за неделю - это вообще не имеет значения.

Вот 5% за месяц - это серьезно, это показывает тренд. А 0.7% ничего не показывает.
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3
constantin akentiev , 8 сентября 2016 в 20:43
говорят, в фортепьянах есть потребность
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4
Вадим Галенский , 8 сентября 2016 в 20:45
Да оно и понятно, деньги идут на поддержание рубля перед выборами, а после выборов поддержка деревянного закончиться. И так неизвестно, сколько на самом деле осталось ЗВР.
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1
Проходящий Мимо , 8 сентября 2016 в 21:10
Ну если 3 лярда баксов в неделю, то денег хватит еще на 2,5 года.
Можно расслабиться...
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1
Вадим Галенский , 8 сентября 2016 в 21:17
ПРОХОДЯЩИЙ МИМО
Ну если 3 лярда баксов в неделю, то денег хватит еще на 2,5 года.
Можно расслабиться...
***************************
Не всё так радужно, большая половина ЗВР РФ - это не деньги, а ценные бумаги, золото и т.д. Резкое вливание на рынок например золота, моментально обрушит на него цены и ЗВР автоматически "похудеет". Так что номинально в ЗВР 394 млрд. долларов, а реально намного меньше и это ещё неизвестно сколько в ЗВР действительно финансов, а не то что вешают на уши россиян.
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0
Проходящий Мимо , 8 сентября 2016 в 21:30
За прошлый месяц Резервный фонд сократился на 18,4% (на 470 млрд рублей), объём Фонда национального благосостояния за месяц снизился на 2 % — до 4 трлн 700 млрд рублей, ЗВР за неделю уменьшились на 3 млрд $...

Путину срочно нужно назначить выборы себя на пост президента РФ на 18 сентября сего года, иначе в стране вообще закончатся все деньги.
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1
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 21:17
Для ПРОХОДЯЩИЙ МИМО , 8 сентября 2016 в 21:10
===Ну если 3 лярда баксов в неделю, то денег хватит еще на 2,5 года.===

Не, не хватит. Работает эффект снижения базы. Например, при увеличении добычи нефти бюджет просел по выручке от нее весьма значительно и это при учете проблем по бюджетам регионов и ряда отраслей. Потребности затрат Вертикали сохраняются (будут уменьшены при чистках после выборов), но доходная часть - падает.
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0
Проходящий Мимо , 8 сентября 2016 в 21:34
А тут еще и санкции вчера амеры усилили, и отчет по Боингу через две недели...
Я аж переживать начал за стадион в Питере и за мост - как же они недостроенные то будут... и за Плотницкого тоже переживаю - еще похудает бедняжечка если РФ урежет финансирование его административных затрат...
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5
sova sova , 8 сентября 2016 в 21:15
Если в одном месте уменьшатся золотовалютные денежки, может в другом месте пронесут флажок по чужой арене? Я одна так думаю? Ну, отщепенка, чо)).
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1
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 21:18
Для SOVA SOVA , 8 сентября 2016 в 21:15
=== Я одна так думаю? Ну, отщепенка, чо)).===

Не, не одна. Нас уже двое.
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0
vlad celler , 8 сентября 2016 в 21:33
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 21:18
А Уралвагонзаводу можно присоединиться ?
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0
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 21:44
Для VLAD CELLER , 8 сентября 2016 в 21:33
===А Уралвагонзаводу можно присоединиться ?===

Коллега, конечно можно. Вопрос только в том, к кому именно:

1. Поддержка действующей власти. Прекрасно, но многие из присоединившихся уедут на ПМЖ на кладбище в силу экономических причин по домохозяйствам и роста преступности из-за них же.
2. Локальный местечковый экономический протест. Хорошая штука в глобальном смысле, но равен по эффекту п.1.
3. Локальный местечковый политический протест, это когда бояре - плохие, а царь - хороший. Тот же п.1, но в виде шоу разбивающих свои лбы о режим холопов.
4. Глобальный политический протест, выраженный в консолидации всех оппозиционных сил. Даёт шанс.
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0
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 21:52
Добавлю.
Вы уж извините, что я столь прямо. Никогда не скрывал, что являюсь циником. У ребят с УВЗ есть выбор. Как они его сделают, почему и зачем - мне плевать. Будучи либералом я уважаю их мнение и если они желают передохнуть, то флаг им в руки и медаль на шею.
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