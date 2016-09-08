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Новости

1899 СМИ: в Севастополе погиб отправлявшийся в Сирию военнослужащий

08.09.2016 Теги: севастополь, сирия

В Севастополе при швартовке сухогруза «Вологда-50», регулярно отправлявшегося в Сирию, погиб военнослужащий Иван Людоговский, пишет «Газета.Ру». По информации издания, он умер еще в январе 2016 года, в официальный список погибших в сирийской кампании он так и не попал.

Следствие не называет причину смерти 23-летнего военнослужащего. Сухогруз выполняет «свойственные задачи за пределами государства», поэтому свидетели также не дают показаний.

Людоговский подписал контракт на службу в вооруженных силах осенью 2015 года. Он четыре раза совершал рейсы в Сирии на «Вологде», работая первым радиооператором.

Согласно заключению Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, 14 января в 18:00 при швартовке сухогруза сломался проржавевший ролик, уменьшающий трение троса. Молодого человека ударило соскочившим тросом по голове. Моряка доставили в севастопольскую горбольницу №1, но через пять дней он скончался.

По словам матери погибшего, ее сына не хотели определять в военный госпиталь, так как он «гражданский специалист». Следствие разбирается, почему швартовкой судна занимался Иван — радиооператор, в чьи обязанности это не входит. Мать погибшего отмечает, что и сейчас судно швартуют члены экипажа других профессий.

23 августа СМИ сообщили о гибели в Сирии полковника российской армии Владимира Бекиша. Он погиб в Сирии 19 июня. Представители Минобороны сообщили родным, что Бекиш получил смертельное ранение в Алеппо.


2 комментария

4
Вадим Галенский , 8 сентября 2016 в 21:11
В Севастополе при швартовке сухогруза «Вологда-50», регулярно отправлявшегося в Сирию, погиб военнослужащий Иван Людоговский.
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После обоснованных подозрений россиян, о регулярных героических смертях россвоеннослужащих в составе гуманитарных миссий, в МО сделали выводы и решили разнообразить убыль солдат, теперь они гибнут при швартовке сухогрузов в Севастополе, что очень удобно потому как трупы из Сирии прибывают именно в Севастополь.
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1
Проходящий Мимо , 8 сентября 2016 в 21:21
Мало того, сейчас раненых российских военных категорически запрещено доставлять в больницы Донецка, только в Ростов из за утечки информации о больших потерях.
Многих живыми не довозят.
А еще многих российских тяжелораненых на Донбассе пристреливают свои же сослуживцы мотивируя что везти далеко и лекарств не хватает.
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