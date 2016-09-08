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1899 СМИ: в Севастополе погиб отправлявшийся в Сирию военнослужащий
В Севастополе при швартовке сухогруза «Вологда-50», регулярно отправлявшегося в Сирию, погиб военнослужащий Иван Людоговский, пишет «Газета.Ру». По информации издания, он умер еще в январе 2016 года, в официальный список погибших в сирийской кампании он так и не попал.
Следствие не называет причину смерти 23-летнего военнослужащего. Сухогруз выполняет «свойственные задачи за пределами государства», поэтому свидетели также не дают показаний.
Людоговский подписал контракт на службу в вооруженных силах осенью 2015 года. Он четыре раза совершал рейсы в Сирии на «Вологде», работая первым радиооператором.
Согласно заключению Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, 14 января в 18:00 при швартовке сухогруза сломался проржавевший ролик, уменьшающий трение троса. Молодого человека ударило соскочившим тросом по голове. Моряка доставили в севастопольскую горбольницу №1, но через пять дней он скончался.
По словам матери погибшего, ее сына не хотели определять в военный госпиталь, так как он «гражданский специалист». Следствие разбирается, почему швартовкой судна занимался Иван — радиооператор, в чьи обязанности это не входит. Мать погибшего отмечает, что и сейчас судно швартуют члены экипажа других профессий.
23 августа СМИ сообщили о гибели в Сирии полковника российской армии Владимира Бекиша. Он погиб в Сирии 19 июня. Представители Минобороны сообщили родным, что Бекиш получил смертельное ранение в Алеппо.
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