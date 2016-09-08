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Новости

110 Путин: перевооружение армии и флота закончится к 2020 году

08.09.2016 Теги: вооруженные силы, оборонка, флот

Президент России Владимир Путин объявил, что масштабное перевооружение армии и флота России завершится к 2020 году, передает Интерфакс. Об этом он заявил на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

 К этому времени обеспеченность вооруженных сил новым оружием должна дорасти до 80%, а к концу текущего года — превысить 50%. Для этого были модернизированы сами оборонные предприятия. Путиy заверил, что правительство и дальше будет обеспечивать оборонную промышленность заказами.

«В дальнейшем предстоит выйти на плановое, ритмичное оснащение вооруженных сил, пополнять их арсенал по мере необходимости и износа действующей техники и, конечно, работать над вооружениями нового поколения», — добавил президент.

Кроме того, на совещании Путин предложил обсудить новые направления диверсификации оборонно-промышленного комплекса, пишут «Ведомости». Президент также поручил правительственной комиссии по импортозамещению он поручил взять под контроль организацию и координацию сбыта такой продукции.


8 комментариев

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sova sova , 8 сентября 2016 в 21:41
)) Разоружение... И гораздо раньше.
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Grahor Rootless , 8 сентября 2016 в 21:42
Деньги закончатся, а не перевооружение.

И вообще, перевооружение - это постоянный процесс, какое-то вооружение устаревает, новое разрабатывается...

А вот зачем, интересно, в России флот? Понятно же что реально есть только атомные подлодки. Все остальное - это такие плавающие мишени для вдумчивого отстрела, "в случае чего".
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Konst Konst , 8 сентября 2016 в 21:44
А когда закончится одровление старушек и ожратвление деревень?
Фирменный и ритмичный поток сознания.
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Owod_ RUS , 8 сентября 2016 в 21:47
Президент РФ никак не может понять, к сожалению, что современные войны ведутся (и выигрываются!) не на классическом "поле боя", а на фондовых биржах, например.
Пусть подумает, что будет в случае, если РФ отключат от системы SWIFT и как в данном случае смогут помочь могучие танки или самолёты...
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Проходящий Мимо , 8 сентября 2016 в 21:50
Пенсионеры пускай подождут (или вымрут).
Учителя пускай в бизнес идут.
Шахтеры пускай поголодают.
Фермеры пускай землицей поделятся.
Дальнобойщики пускай денюжку отстегнут.
Главное танки-пушки-пулеметы... Браво, Владимир Владимирович!
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0
Володя Морозов , 8 сентября 2016 в 21:55
В марте 1935 г. Геринг официально объявил о наличии у Германии военно-воздушных сил, запрещенных Версальским договором. Спустя несколько дней Гитлер заявил в введении всеобщей воинской повинности. По словам У Манчестера, «это был конец Версальского договора. Гитлер его похоронил и уже читал некролог... Рейхсвер стал называться по-новому — вермахт. Люфтваффе сняло свой покров к ужасу Европы. Военное ведомство теперь снова стало всем известно, как Генеральный штаб, а морское ведомство... превратилось в военно-морской флот. Новые названия звучали внушительно и были популярны — Гитлер... затронул верную струну».
(Политэкономия войны, В. Галин)
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Виктор Дремов , 8 сентября 2016 в 21:56
Сегодня мы можем порадоваться за нашу армию. Весь процесс стабильно идёт, набирая обороты. Остается только, чтобы все те, кто отвечает за этот процесс, справились и не подвели.
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Доктор Ольга , 8 сентября 2016 в 21:57
Если абсолютное большинство жителей нашей страны уверено, что школа должна заниматься патриотическим и духовно-нравственным воспитанием детей, а также давать им основы начальной военной подготовки, то не удивляет и желание Путина тратить наши деньги на вооружение. Пушечное мясо готово к использованию...
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