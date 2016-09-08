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110 Путин: перевооружение армии и флота закончится к 2020 году
Президент России Владимир Путин объявил, что масштабное перевооружение армии и флота России завершится к 2020 году, передает Интерфакс. Об этом он заявил на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
К этому времени обеспеченность вооруженных сил новым оружием должна дорасти до 80%, а к концу текущего года — превысить 50%. Для этого были модернизированы сами оборонные предприятия. Путиy заверил, что правительство и дальше будет обеспечивать оборонную промышленность заказами.
«В дальнейшем предстоит выйти на плановое, ритмичное оснащение вооруженных сил, пополнять их арсенал по мере необходимости и износа действующей техники и, конечно, работать над вооружениями нового поколения», — добавил президент.
Кроме того, на совещании Путин предложил обсудить новые направления диверсификации оборонно-промышленного комплекса, пишут «Ведомости». Президент также поручил правительственной комиссии по импортозамещению он поручил взять под контроль организацию и координацию сбыта такой продукции.
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