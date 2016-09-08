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Новости

2505 Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой

08.09.2016 Теги: журналисты, маркин, следственный комитет

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой за оскорбления.

«Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты"», — объяснил свой предыдущий комментарий пресс-секретарь СК.

Ранее журналистка «Горький медиа» Вера Шенгрелия уличила Маркина в том, что книга его авторства содержит в себе куски из статьи «Объект они называли Аней», опубликованной на страницах «Новой газеты» в 2014 году. Речь идет о репортаже с суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

В среду, 7 сентября, автор статьи Надежда Прусенкова отметила, что редакция не давала никаких разрешений на использование материала, а также указала на ряд фактических ошибок в книге.

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Маркин ответил на соответствующий пост Прусенковой в фейсбуке. Он назвал ее «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени. По его мнению, «описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела, озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты».


22 комментария

9
Сергей Кононов , 8 сентября 2016 в 22:20
"...Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием"
*********************************
В том-то и дело, что СВОЙСТВЕННЫМ.
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4
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 22:21
По новости.
===Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты»===

Ну, молодец. Умение признавать свои ошибки - это проявление силы. Теперь осталось лишь не допускать подобных ошибок в будущем.
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5
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 8 сентября 2016 в 22:41
это не он молодец, а люди- журналисты, комментаторы и другие, - волна осуждения вынудила (о руководстве умолчим)...
так что не молодец, а вынужденец
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-1
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 22:47
Для P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 8 сентября 2016 в 22:41
Обычно я в таких случаях молчу. Но не сегодня. Вам чертовски не повезло.

===это не он молодец===
Желаете отбить руки сразу на старте? Прекрасно. У Вас дети есть? Психолог нужен? Скажу откровенно, что это не ко мне. Это к психологу.
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7
Юрий Лукаш , 8 сентября 2016 в 22:27
Интересно, чем там ему прижали? Может дальше пойдёт и извинится за плагиат, и откажется от книги?
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2
sova sova , 8 сентября 2016 в 22:38
«Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты"», — объяснил свой предыдущий комментарий пресс-секретарь СК.
*****************
))))))
"Филиппины передумали выходить из ООН: президент был голоден, когда грозил организации, пояснил МИД..."
http://www.newsru.com/world/22...
Ответить 
3
Андрей В , 8 сентября 2016 в 22:55
Как "здорово", когда судьба всей страны зависит от сиюминутного настроения одного человека...
Ответить 
4
sova sova , 8 сентября 2016 в 23:09
Андрей В , 8 сентября 2016 в 22:55
Как "здорово", когда судьба всей страны зависит от сиюминутного настроения одного человека...
************
)) А настроение зависит от съеденного (или несъеденного вовремя) пончика)).
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2
Олег Лысенко , 8 сентября 2016 в 22:44
Прям анекдот про юного Владимира. -Иванова не дура! Иванова не дура? Это Иванова не дура? Ну,извините!
Ответить 
2
dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 22:50
если простой работяга напортачит или ошибку сделает на производстве его руководство так обложит всякими штрафами и прочими льготами что ему и жить бывает не хочется а тут какой то простой енерал обделал человека а когда шум поднялся заплакался я такой маленький это всё система виновата воспитала его так
Ответить 
2
Сергей Дорожный , 8 сентября 2016 в 23:07
тут какой то простой енерал обделал человека а когда шум поднялся заплакался я такой маленький это всё система виновата воспитала его так
--------------------------------------
Выборы-с,сугубо они проклятые.Приходится петлять.А иначе обложил бы трёхэтажным матом.Солдафон-с.
Ответить 
1
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 23:13
Для dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 22:50
===если простой работяга напортачит или ошибку сделает на производстве его руководство так обложит всякими штрафами и прочими льготами что ему и жить бывает не хочется===

Ну, значит, пусть ищет единомышленников. Или за одного бесполезного придурка должны страдать остальные только потому, что это тупое экономическое животное не интересуется политикой?
А морда не треснет?!
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1
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 23:23
И даже добавлю (озверев окончательно)

Сидит такое ничтожество в своей помойке и искренне горюет, что жизнь не удалась. Но стоит спросить их: красава, ты в акциях протеста участвовал? Может подпись свою под инициативами ставил? Может, на выборы, паскуда, соизволил сходить?
Ответы, в большинстве, будут отрицательные.

Если человек отдает свою судьбу в руки других избегая при этом личной ответственности, то он - не стоит того, чтобы тратить на него время и силы остальным. Причина рациональна - он ничего не решает, он только скулит. Его цена равна нулю..
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0
dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 23:34
вы ак втом ленинском анекдоте низа не могут верхи не хотят
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1
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 23:42
Для dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 23:34
===вы ак втом ленинском анекдоте низа не могут верхи не хотят===

Дешевая подначка. Плевать мне на низы и на верхи. Я, видите ли, дебилов с детства не люблю.

Каждый человек уникален. Проблема в том, что помимо индивидуальности человек - существо социальное. А дальше всё просто. Выводы на тарелочке с голубой каёмочкой я Вам выкладывать не намерен.
Достаточно того, что я утверждаю, что низы не смогут жить в прежнем ритме, а верхи не смогут обеспечить стабильность в пределах существующей модели государственного управления в РФ. Нравится Вам это или нет - мне плевать.
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0
dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 23:26
какая политика 24 часа мордой об асфальт
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0
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 23:29
Для dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 23:26
===какая политика 24 часа мордой об асфальт===

Вы уже здесь, на "Новой." Под черт знает каким ником. Выползайте из сумрака, тут всегда можно встретить единомышленников.
Ответить 
0
dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 23:49
прошу извинить но плюют обычно молча в тёмном углу в одно рыло
Ответить 
0
Сергей Акользин , 8 сентября 2016 в 23:53
Для dzxtckfd cjkjdm`d , 8 сентября 2016 в 23:49
===прошу извинить но плюют обычно молча в тёмном углу в одно рыло===

Не извиняю. Ваша судьба и судьба таких как Вы меня не беспокоит. Вы - нецелесообразны.
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1
Viacheslav N , 8 сентября 2016 в 23:22
А ведь цепляет , господа....Целый хенерал извинился!!!!
А если честно, значит боятся....очень...и знают, что нюх потеряли...только не знают куда бежать, что делать...То есть, гражданское общество существует? ....а может быть и нет....
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0
Alex 957 , 8 сентября 2016 в 23:22
Маркин извинился? Да он просто стебется над всеми своим извинением, а большинство еще и пытается это представить в виде победы общественности.
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0
Вадим Агеев , 8 сентября 2016 в 23:56
Видно говорящую голову притянули за яйца))) не думал, что бывает голова с яйцами))))мутация, однако...
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