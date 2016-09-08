Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой за оскорбления.

«Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты"», — объяснил свой предыдущий комментарий пресс-секретарь СК.

Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 8 сентября 2016 г.

Ранее журналистка «Горький медиа» Вера Шенгрелия уличила Маркина в том, что книга его авторства содержит в себе куски из статьи «Объект они называли Аней», опубликованной на страницах «Новой газеты» в 2014 году. Речь идет о репортаже с суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

В среду, 7 сентября, автор статьи Надежда Прусенкова отметила, что редакция не давала никаких разрешений на использование материала, а также указала на ряд фактических ошибок в книге.

Маркин ответил на соответствующий пост Прусенковой в фейсбуке. Он назвал ее «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени. По его мнению, «описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела, озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты».