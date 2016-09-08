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2505 Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой
Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой за оскорбления.
«Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты"», — объяснил свой предыдущий комментарий пресс-секретарь СК.
Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 8 сентября 2016 г.
Ранее журналистка «Горький медиа» Вера Шенгрелия уличила Маркина в том, что книга его авторства содержит в себе куски из статьи «Объект они называли Аней», опубликованной на страницах «Новой газеты» в 2014 году. Речь идет о репортаже с суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
В среду, 7 сентября, автор статьи Надежда Прусенкова отметила, что редакция не давала никаких разрешений на использование материала, а также указала на ряд фактических ошибок в книге.
Владимир Маркин позаимствовал фрагменты текста для своей книги у «Новой газеты». Колонка Надежды Прусенковой
Маркин ответил на соответствующий пост Прусенковой в фейсбуке. Он назвал ее «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени. По его мнению, «описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела, озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты».
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Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой
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