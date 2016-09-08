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312 Белорусских паралимпийцев не будут наказывать за флаг России в Рио
Паралимпийский комитет Белоруссии не будут наказывать за инцидент с флагом России, который пронес белорусский чиновник во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.
«Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку — отозвали его аккредитацию», — сказал спикер МПК.
Представитель комитета заверил, что дальнейших санкций к сборной Беларуси не последует. «IPC провел продуктивную беседу с паралимпийским комитетом Беларуси, в которой напомнил о недопустимости любых политических протестов на Играх», — добавил Спенс.
Накануне во время церемонии открытия Паралимпиады вместе с делегацией Белоруссии вышел человек, который нес российский флаг вопреки запрету МПК. Вскоре флаг у него забрали.
Как выяснилось, этим человеком был сотрудник министерства спорта и туризма республики Андрей Фомочкин. В четверг, 8 сентября, его лишили аккредитации на Паралимпиаде. Глава Паралимпийского комитета страны, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили, что таким образом была продемонстрирована солидарность с Россией, которой запретили участвовать в Паралимпиаде из-за допингового скандала.
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