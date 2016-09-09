Главным кандидатом на пост уполномоченного по правам ребенка является глава исполкома пензенского Общероссийского народного фронта (ОНФ) и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. Об этом РБК рассказали два источника в администрации президента.

По данным издания, помимо Кузнецовой на пост детского омбудсмена претендовала президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Однако, как отмечает РБК, преимущество Кузнецовой в том, что у нее «хорошие контакты и с правозащитниками, и с Общественной палатой, и с администрацией президента».

Кузнецова может сменить на посту уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, который уйдет в отставку 9 сентября. Астахов подал заявление 1 июля и должен был покинуть должность сразу после возвращения из отпуска. Позже стало известно, что Астахова уволят только после юбилея — 8 сентября ему исполнилось 50 лет.

Анне Кузнецовой является основателем фонда по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а в 2015 году возглавила Ассоциацию организаций в защиту семьи. В этом году «Покров» стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО, он должен распределить за год 420 миллиона рублей.

Кузнецова включена в список «Единой России» на выборы в Госдуму.