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Новости

144 РБК назвал возможного преемника Астахова на посту детского омбудсмена

09.09.2016 Теги: астахов, дети, омбудсмен

Главным кандидатом на пост уполномоченного по правам ребенка является глава исполкома пензенского Общероссийского народного фронта (ОНФ) и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. Об этом РБК рассказали два источника в администрации президента.

По данным издания, помимо Кузнецовой на пост детского омбудсмена претендовала президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Однако, как отмечает РБК, преимущество Кузнецовой в том, что у нее «хорошие контакты и с правозащитниками, и с Общественной палатой, и с администрацией президента».

Кузнецова может сменить на посту уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, который уйдет в отставку 9 сентября. Астахов подал заявление 1 июля и должен был покинуть должность сразу после возвращения из отпуска. Позже стало известно, что Астахова уволят только после юбилея — 8 сентября ему исполнилось 50 лет. 

Анне Кузнецовой является основателем фонда по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а в 2015 году возглавила Ассоциацию организаций в защиту семьи. В этом году «Покров» стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО, он должен распределить за год 420 миллиона рублей.

Кузнецова включена в список «Единой России» на выборы в Госдуму.


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