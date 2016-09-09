Метеорологическое агентство Южной Кореи и Геологическая служба США в ночь на пятницу зафиксировали в КНДР землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого находился рядом с ядерным полигоном, передает агентство Yonhap.

Как сообщила президент Южной Кореи, КНДР провела крупнейшие испытания ядерного оружия. Она подчеркнула, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын упорно игнорирует все призывы международного сообщества прекратить испытания и подобными действиями демонстрирует «маниакальное безумие».

Япония также осудила ядерные испытания в КНДР.

«Мы изучили данные о сейсмическом событии и до сих пор поступившую информацию и, в результате, пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание», – заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, добавив, что КНДР провела пятые по счету ядерные испытания в годовщину образования государства.

В 09:30 по местному времени в КНДР произошло землетрясение, эпицентр которого был зафиксирован в 20 километрах от ядерного полигона Пангири. В китайском центре по наблюдению за землетрясениями также сообщили, что толчок произошел на поверхности земли и, вероятно, связан со взрывом.

Мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн.