Второго члена белорусской делегации на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро лишили аккредитации после проноса российского флага на церемонии открытия соревнований. Об этом сообщает БелТА.

Имя представителя белорусской делегации не называется. По словам председателя Паралимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля, белорусская команда официально предупреждена о недопустимости политических акций на Паралимпиаде.

Ранее аккредитации лишили сотрудника министерства спорта и туризма республики Андрея Фомочкина. Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заверил, что Паралимпийский комитет Белоруссии не будут наказывать за инцидент с флагом России.

«Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку — отозвали его аккредитацию», — сказал спикер МПК.

Накануне во время церемонии открытия Паралимпиады вместе с делегацией Белоруссии вышел человек, который нес российский флаг вопреки запрету МПК. Вскоре флаг у него забрали.Как выяснилось, этим человеком был сотрудник министерства спорта и туризма республики Фомочкин.

Глава Паралимпийского комитета страны, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили, что таким образом была продемонстрирована солидарность с Россией, которой запретили участвовать в Паралимпиаде из-за допингового скандала.