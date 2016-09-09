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Новости

1499 Второго белоруса лишили аккредитации за флаг России на Паралимпиаде в Рио

09.09.2016 Теги: аккредитация, белоруссия, паралимпиада

Второго члена белорусской делегации на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро лишили аккредитации после проноса российского флага на церемонии открытия соревнований. Об этом сообщает БелТА.

Имя представителя белорусской делегации не называется. По словам председателя Паралимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля, белорусская команда официально предупреждена о недопустимости политических акций на Паралимпиаде.

Ранее аккредитации лишили сотрудника министерства спорта и туризма республики Андрея Фомочкина. Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заверил, что Паралимпийский комитет Белоруссии не будут наказывать за инцидент с флагом России.

«Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку — отозвали его аккредитацию», — сказал спикер МПК.

Накануне во время церемонии открытия Паралимпиады вместе с делегацией Белоруссии вышел человек, который нес российский флаг вопреки запрету МПК. Вскоре флаг у него забрали.Как выяснилось, этим человеком был сотрудник министерства спорта и туризма республики Фомочкин.

Глава Паралимпийского комитета страны, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили, что таким образом была продемонстрирована солидарность с Россией, которой запретили участвовать в Паралимпиаде из-за допингового скандала.


7 комментариев

1
Максим Инь , 9 сентября 2016 в 08:58
Вот представьте, уважаемые белорусы:
1. У Вас отжевали пару тысяч гектаров плодородной земли, улыбаясь и рассказывая всем, что жители сами добровольно проголосовали.
2. Вам 22 года, Вы закончили универ, у Вас есть девушка и собираетесь пожениться - все хорошо. блестящее будущее. Но Вас призывают в армию защищать свою страну от российских отморозков, вторгшихся на вашу территорию. Вас там ранят российские наемники, Вы становитесь Инвалидом, остаетесь без работы и без девушки. И вот вы Инвалид идете и несете российский триколор. Как Вам? Смогли бы?
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2
Борис Попов , 9 сентября 2016 в 09:04
Поздравляю паралимпийскую команду Белоруссии с первой золотой медалью - Игорь Бокий, плавание 100 м стилем батерфляй; серебро и бронза у спортсменов Узбекистана Кирилла Панкова и Музаффара Турсункаева. Молодцы!
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1
Elena Stulka , 9 сентября 2016 в 09:14
Спасибо.
Но все-таки Беларуси, а не Белоруссии, как часто пишут российские журналисты и официальные российские лица.
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0
Борис Попов , 9 сентября 2016 в 09:27
Спасибо за подсказку. Я знаю. Писал на русском, сомневался и, что бы не комплексовать, решил назвать Беларусь так, как она называется в русскоязычной вики. Согласен, в неформальных сообщениях лучше писать Беларусь. И мне это название больше нравится.
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2
Владимир Горницкий , 9 сентября 2016 в 09:39
Представитель белорусского МИДа сказал по поводу появления российского флага: "Если за такие поступки надо отвечать — то будем отвечать". Судя по всему, задумана эта "акция" была сверху и анонсирована заранее (видимо, чтобы, не дай бог, не оставили без внимания).Только отвечал бы в любом случае не МИД и не белорусские власти в целом. Под удар могли попасть спортсмены Белоруссии, которых, если бы МПК повел себя по-другому, могли отстранить от участия в Играх. Так что ради политической демонстрации, которая имеет значение только для кратковременной пропагандистской капмпании, готовы были пожертвовать интересами инвалидов. Видимо, очередной раз Белоруссии что-то понадобилось от России, поскольку привереженность интересам России белорусские власти проявляют только в таких ситуация.
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2
Владимир Горницкий , 9 сентября 2016 в 09:41
Международные спортивные организации строго запрещают любые политические демонстрации во время соревнований и наказывают тех, кто такие демонстрации проводит. В данном случае организатором и исполнителем демонстрации были белорусские власти (а вмешательство правительств в дела спорта тоже не допускается; из-за такого вмешательства Кувейт не пустили в Рио). При этом БПК знал об этой акции (о ней было объявлено заранее), но не попытался ей воспрепятствовать и не отмежевался от нее после инцидента. Так что, на мой взгляд, у МПК были формальные основания наказать Белоруссию. Но международным спортивным чиновникам громкие скандалы тоже ни к чему, так что пока что дело спустили на тормозах. Но, думаю, нельзя исключить, что после Игр будет разбирательство и наказание. Уж больно явным и демонстративным было нарушение важнейших норм международного спорта.
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2
tchistiakov boris , 9 сентября 2016 в 09:45
интересно, как "всё это оценит" лукашенко ?
то, что у демократической беларуси сегодня солидарность периодическая и транзитная со всеми странами (через солидарность с ... санкционными продуктами, резво идущими под белapycc. маркой в рф) - нет секрета.
... почему бы на зданиях всех беларусских посольств и консульств во всём Мире - в знак солидарности, рядом с беларусским флагом не повесить российский !?
странная "солидарность" получилась ! ( ... не с командой российских паралимпийцев, а со страной, которую сегодня осуждают за её агрессию !)
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