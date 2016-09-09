Новости
1499 Второго белоруса лишили аккредитации за флаг России на Паралимпиаде в Рио
Второго члена белорусской делегации на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро лишили аккредитации после проноса российского флага на церемонии открытия соревнований. Об этом сообщает БелТА.
Имя представителя белорусской делегации не называется. По словам председателя Паралимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля, белорусская команда официально предупреждена о недопустимости политических акций на Паралимпиаде.
Ранее аккредитации лишили сотрудника министерства спорта и туризма республики Андрея Фомочкина. Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заверил, что Паралимпийский комитет Белоруссии не будут наказывать за инцидент с флагом России.
«Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку — отозвали его аккредитацию», — сказал спикер МПК.
Накануне во время церемонии открытия Паралимпиады вместе с делегацией Белоруссии вышел человек, который нес российский флаг вопреки запрету МПК. Вскоре флаг у него забрали.Как выяснилось, этим человеком был сотрудник министерства спорта и туризма республики Фомочкин.
Глава Паралимпийского комитета страны, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили, что таким образом была продемонстрирована солидарность с Россией, которой запретили участвовать в Паралимпиаде из-за допингового скандала.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
РБК назвал возможного преемника Астахова на посту детского омбудсмена
«Страна объединилась вокруг доброй, гуманной идеи»
США и Украина подписали пятилетний договор о военном сотрудничестве
Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований1778
-
Беслан. 1.09.200411888
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7864
-
Страшно и злободневно18187
-
Гуковские шахтеры9678
-
В Москве началась избирательная кампания3540
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Страны НАТО не признают независимость Абхазии, завоеванную ею в...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Уважаемый Леонид Leonid, искренне восхищаюсь настойчивостью, с какой...
Самое читаемое
Ислам Каримов умер по согласованию сторон87531
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»83984
Крым, который не «наш» и не «ваш»78760
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
7 комментариев