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779 Российских операторов связи обяжут перейти на отечественное оборудование к 2020 году
Российских операторов связи могут обязать перейти на российское оборудование к 2020 году. Такое предложение содержится «дорожной карте» по импортозамещению телекоммуникационного оборудования, сообщает «Коммерсант».
Как сказано в документе, телекоммуникационная отрасль в стране зависит от зарубежных производителей, что «создало угрозы обеспечению государственной безопасности». В связи с этим, центры обработки данных к 2020 году должны на 85% состоять из оборудования отечественного производства.
Для перехода и увеличения объема экспорта предлагают на 50% снизить НДС, налог на прибыль и социальные платежи для российских производителей. В свою очередь ввозные пошлины на готовое зарубежное оборудование предлагается увеличить на 50%.
Как отмечает «Коммерсант», «поднимать потребление» российского оборудования правительство начало с подписания антитеррористического «пакета Яровой».
Напомним, в июле президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее заняться производством оборудования для хранения данных по проекту пакета антитеррористических законов. Как писал «Коммерсант», о готовности поделиться с российскими компаниями технологиями для реализации «пакета Яровой» заявили китайские компании Huawei и Lenovo.
Поправки Яровой и Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.
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