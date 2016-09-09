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Новости

779 Российских операторов связи обяжут перейти на отечественное оборудование к 2020 году

09.09.2016 Теги: интернет, сотовая связь, технологии

Российских операторов связи могут обязать перейти на российское оборудование к 2020 году. Такое предложение содержится «дорожной карте» по импортозамещению телекоммуникационного оборудования, сообщает «Коммерсант».

Как сказано в документе, телекоммуникационная отрасль в стране зависит от зарубежных производителей, что «создало угрозы обеспечению государственной безопасности». В связи с этим, центры обработки данных к 2020 году должны на 85% состоять из оборудования отечественного производства.

Для перехода и увеличения объема экспорта предлагают на 50% снизить НДС, налог на прибыль и социальные платежи для российских производителей. В свою очередь ввозные пошлины на готовое зарубежное оборудование предлагается увеличить на 50%.

Как отмечает «Коммерсант», «поднимать потребление» российского оборудования правительство начало с подписания антитеррористического «пакета Яровой».

Напомним, в июле президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее заняться производством оборудования для хранения данных по проекту пакета антитеррористических законов. Как писал «Коммерсант», о готовности поделиться с российскими компаниями технологиями для реализации «пакета Яровой» заявили китайские компании Huawei и Lenovo.

Поправки Яровой и Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

 

 


13 комментариев

1
Осип Украинский , 9 сентября 2016 в 09:02
Вперед и с песней. Импортозамещение с отсутствием мощностей производства.Флаг в руки.
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1
Vladimir -Kiev , 9 сентября 2016 в 09:52
А комплектующие тоже в России будут делать?
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3
Дядя Вадим , 9 сентября 2016 в 09:12
Мобильная связь после 2020 года: " Дамочка, соедините со Смольным."
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3
Otto Traumer , 9 сентября 2016 в 09:14
А оно есть, это самое "отечественное оборудование"?
Ответить 
3
Konst Konst , 9 сентября 2016 в 09:17
"Как сказано в документе, телекоммуникационная отрасль в стране зависит от зарубежных производителей, что «создало угрозы обеспечению государственной безопасности»."
Психи. Сплошные вруны и психи - параноики.
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1
Осип Украинский , 9 сентября 2016 в 09:31
Вы не правы. Не психы. Это отличная возможность попилить бабла.
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4
Мишка Новик , 9 сентября 2016 в 09:22
Ну а то что Россия ничего из этого не производит никогда не смутило в правительстве?
Ответить 
0
zmey-na-pensii . , 9 сентября 2016 в 09:31
где? где? где? это что\кто такое?
Ответить 
3
Владимир Спиридонов , 9 сентября 2016 в 09:28
К этому времени так много изменится от вертикали к горизонтали, что к этому заявлению стоит отнестись не более, как к детскому лепету.
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2
Николай Ш , 9 сентября 2016 в 09:39
А Запад обогнали
Мы б еще в начале,
Если б не боялись
Показать свой голый зад

В.Асмолов..
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1
Алексей Неважно(Киев) , 9 сентября 2016 в 09:54
Стесняюсь спросить у граждан скреподуховной, а как же вы станете звонить?
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0
tchistiakov boris , 9 сентября 2016 в 09:55
"перейти на отечественное оборудование"
то ли - не дождаться, то ли - не дожить ... (кхм.., не хочется цитировать лаврова)
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0
sova sova , 9 сентября 2016 в 09:57
)) К 2020 или ишак или падишах - кто-то из двоих непременно откинет копыта. А "отечественного оборудования" не будет и в 3020-м.
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