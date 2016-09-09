

8 августа казаки из Кубанского казачьего войска не давали добровольцам выехать на тушение пожаров

в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Добровольцы вызвали полицию.

Фото: сайт «Гринпис России»

В Краснодарском крае напали на активистов экологической организации «Гринпис» и добровольцев, которые приехали бороться с пожарами в регионе.

Нападение произошло в ночь с 8 на 9 сентября, когда группа пожарных-добровольцев находилась в Приморско-Ахтарском районе.

«Мы остановились на ночь на участке одного из добровольцев. Это случилось около часа ночи. Нападавшие перелезли через забор и начали громить. У них были дубинки, ножи, пистолеты. Побили машины, порезали колеса, порезали палатки, избили людей, — рассказал «Новой» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин. — Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет, чтобы мы убирались «в свою Америку, в свою пендосию». На воротах краской написали «Тут пендосы».

По словам Куксина, нападавших было около 8 человек, в одинаковых похожих на униформу темных костюмах, с масками на лицах, в капюшонах, в светлых кроссовках, «молодая гопота спортивного вида». Кто именно на них напал, экологи не знают.

«Михаил Крейндлин (специалист по природоохранному законодательству «Гринпис» — ред.) в эту ночь был дежурным. Он пытался вызвать полицию, оказывал им активное сопротивление. Его сильно избили, у него сломан нос, скорее всего сотрясение мозга. Сломали ребра Андрею Поломошнову (добровольный пожарный из Забайкальского края — ред.), — сообщил Григорий Куксин. — я пытался заблокировать ворота, но на стекла машины наставили пистолеты, сказали выйти, положили на землю, немного попинали, стреляли рядом с головой, облили какой-то химической дрянью».

Полиция и «скорая» прибыли на место уже после того, как нападавшие скрылись.

Экологи приехали в Краснодарский край 5 сентября для тушения тростниковых и степных пожаров в дельтах рек и на побережье Азовского моря, а также для обучения пожарных добровольцев из природозащитной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». В группу входили не только сотрудники «Гринпис», но и опытные добровольцы со всей страны. Проблемы начались почти сразу же — начальник охотничьей базы в Брюховецком районе, на которой планировали остановиться экологи, отказывался их селить. На третий день работы на базу пришли двое крупных молодых людей, они заявили, что пожарным необходимо срочно убираться — «иначе будет плохо» и дали времени до утра.



Крупный пожар в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.

Добровольцы тушили его больше 19 часов. Фото: сайт «Гринпис России»

Вечером того же дня добровольные пожарные уехали в Приморско-Ахтарский район, но уже утром к ним приехали казаки из Кубанского казачьего войска, которые пытались обвинить экологов в том, что они сами поджигают степь. Никто из казаков не представился, известно только что старшего группы называли «Сашей». Казаки говорили, что являются единственной силой, которая «может навести тут порядок». Некоторые активисты утверждают, что слышали голос, похожий на «Сашин», во время ночного нападения.

По словам экологов, местные власти, в том числе вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко, знали о приезде пожарных и не имели ничего против их работы на территории региона, не было конфликтов и проблем с МЧС. Единственный орган, с которым так и не удалось наладить отношения, — местное управление ФСБ. Активисты заранее отправили силовикам письмо с просьбой разъяснить, каким образом они могут согласовать полеты беспилотника (его удобно использовать для разведки пожаров) в приграничной зоне, но ответа так и не получили.

«Когда начальник охотбазы заявил, что выселяет нас, ему по нашей просьбе звонил глава района, пытался убедить оставить нас. Но начальник сказал, что на него «давят так, что этот человек ему не указ, — пояснил Куксин. — За всю мою работу с пожарами, я такого не видел ни в одном регионе. Не могу понять, кому мы могли перейти дорогу. Чей-то испуг перед выборами? У меня нет объяснения, почему с таким уровнем агрессии можно выдавливать пожарную группу».