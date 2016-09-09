Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Астахова от должности уполномоченного по правам ребенка в России, передает ТАСС.

Напомним, Павел Астахов Астахов подал заявление 1 июля и должен был покинуть пост сразу после возвращения из отпуска. Позже стало известно, что Астахова уволят только после юбилея — 8 сентября ему исполнилось 50 лет.

Как писали СМИ, отставка омбудсмена связана со многими обстоятельствами, которые накопились за последнее время: Астахову припоминали вопрос «Ну что, как поплавали?», адресованный выжившим после трагедии в Карелии детям, высказывание о «сморщенных женщинах» и другие неоднозначные заявления. Также, утверждают источники, претензии к омбудсмену имеет управление по противодействию коррупции.

В пятницу РБК сообщил, что главным кандидатом на пост уполномоченного по правам ребенка является глава исполкома пензенского Общероссийского народного фронта (ОНФ) и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. По данным издания, помимо Кузнецовой на пост детского омбудсмена претендовала президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Однако, как отмечает РБК, преимущество Кузнецовой в том, что у нее «хорошие контакты и с правозащитниками, и с Общественной палатой, и с администрацией президента».