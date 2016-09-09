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Новости

289 Путин освободил Астахова от должности детского омбудсмена

09.09.2016 Теги: астахов, омбудсмен, отставка

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Астахова от должности уполномоченного по правам ребенка в России, передает ТАСС.

Напомним, Павел Астахов Астахов подал заявление 1 июля и должен был покинуть пост сразу после возвращения из отпуска. Позже стало известно, что Астахова уволят только после юбилея — 8 сентября ему исполнилось 50 лет. 

Как писали СМИ, отставка омбудсмена связана со многими обстоятельствами, которые накопились за последнее время: Астахову припоминали  вопрос «Ну что, как поплавали?», адресованный выжившим после трагедии в Карелии детям, высказывание о «сморщенных женщинах» и другие неоднозначные заявления. Также, утверждают источники, претензии к омбудсмену имеет управление по противодействию коррупции.

В пятницу РБК сообщил, что главным кандидатом на пост уполномоченного по правам ребенка является глава исполкома пензенского Общероссийского народного фронта (ОНФ) и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. По данным издания, помимо Кузнецовой на пост детского омбудсмена претендовала президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Однако, как отмечает РБК, преимущество Кузнецовой в том, что у нее «хорошие контакты и с правозащитниками, и с Общественной палатой, и с администрацией президента».


4 комментария

0
Вадим Агеев , 9 сентября 2016 в 09:37
Свершилось))))
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1
Владимир Василенко , 9 сентября 2016 в 09:40
ПоТВ говорят что вроде бы быстро мыслит, а вот что делать дошло только что сейчас.
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0
Mariya Kruglyakova , 9 сентября 2016 в 09:49
А ведь отмечать 50-летие этому человеку наверно даже приятно было...
У обычного человека с учетом регулярно происходящих трагедий с детьми и пониманием полного своего непрофессионализма наверно сердце бы не выдержало... но так для этого сердце надо иметь. И совесть.
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0
Юрий . , 9 сентября 2016 в 09:56
В околокремлевских кругах много "достойных" любителей детей, готовых с радостью занять эту должность... Ведь только ни любят детей по настоящему!
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