Новости
0 Уполномоченным по правам ребенка в России стала Анна Кузнецова
Новым уполномоченным по правам ребенка в России назначена глава исполкома пензенского ОНФ Анна Кузнецова, сообщает Интерфакс.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ранее Владимир Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой.
Дополняется
Партнеры
Реклама
Блог редакции
РБК назвал возможного преемника Астахова на посту детского омбудсмена
«Страна объединилась вокруг доброй, гуманной идеи»
США и Украина подписали пятилетний договор о военном сотрудничестве
Владимир Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований1778
-
Беслан. 1.09.200411888
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7864
-
Страшно и злободневно18187
-
Гуковские шахтеры9678
-
В Москве началась избирательная кампания3540
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Страны НАТО не признают независимость Абхазии, завоеванную ею в...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Уважаемый Леонид Leonid, искренне восхищаюсь настойчивостью, с какой...
Самое читаемое
Ислам Каримов умер по согласованию сторон87531
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»83984
Крым, который не «наш» и не «ваш»78760
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев