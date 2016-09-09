Общая сумма задолженности по зарплатам в России превысила 3,5 млрд рублей. Об этом на совещании по проблемам охраны труда в правительстве сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Интерфакс.

По данным правительства, сумма задержанных зарплат составляет около 1% месячного фонда зарплаты работников.

«Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще», — сказал Медведев, добавив, что «практически во всех случаях это (задержка зарплат — ред.) связано с недостаточностью собственных средств организаций».

Медведев подчеркнул, что эта проблема должна быть на контроле у прокуратуры и компетентных надзорных органов.

Одна из последних громких историй о невыплате зарплат произошла в Ростовской области. С 21 августа обманутые компанией «Кингкоул» шахтеры держат голодовку, в протестной акции участвуют более 170 человек. Всего пострадавших от невыплаты заработной платы — 2200 человек. Компания задолжала своим сотрудникам свыше 330 миллионов рублей. Рабочие требуют отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и привлечения к ответственности прокурора города Гуково Валерия Поцелуйко.