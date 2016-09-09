Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

378 Задолженность по зарплатам в России превысила 3,5 млрд рублей

09.09.2016 Теги: долги, зарплаты, медведев

Общая сумма задолженности по зарплатам в России превысила 3,5 млрд рублей. Об этом на совещании по проблемам охраны труда в правительстве сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Интерфакс.

По данным правительства, сумма задержанных зарплат составляет около 1% месячного фонда зарплаты работников.

«Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще», — сказал Медведев, добавив, что «практически во всех случаях это (задержка зарплат — ред.) связано с недостаточностью собственных средств организаций».

Медведев подчеркнул, что эта проблема должна быть на контроле у прокуратуры и компетентных надзорных органов.

Одна из последних громких историй о невыплате зарплат произошла в Ростовской области. С 21 августа обманутые компанией «Кингкоул» шахтеры держат голодовку, в протестной акции участвуют более 170 человек. Всего пострадавших от невыплаты заработной платы — 2200 человек. Компания задолжала своим сотрудникам свыше 330 миллионов рублей. Рабочие требуют отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и привлечения к ответственности прокурора города Гуково Валерия Поцелуйко.

 

 


9 комментариев

1
Ярослав Деньщиков , 9 сентября 2016 в 11:32
Это безобразие будет становиться еще безобразнее. А мы пойдем к другому радже.
Ответить 
-1
Valzhyna Paulouskaya , 9 сентября 2016 в 11:32
«Это безобразие...»
----------------------------------
Ребята, это - житейская сермяжная правда. Платить надо за свои "прогулки по буфету".

Ответить 
0
Алекс Ковалев , 9 сентября 2016 в 11:47
Valzhyna Paulouskaya , 9 сентября 2016 в 11:32
Только вот какое отношение "прогулки по буфету" имеют к проворовавшемуся директору? Для этой публики любой кризис (а уж санкции и подавно) это как подарок судьбы, ибо все можно списать на Обаму, даже если ты директор птицефабрики купивший новый Лексус на з/п своих работников.
Ответить 
0
Valzhyna Paulouskaya , 9 сентября 2016 в 11:55
Я про то, что за то, как беспредельничает РФ в отношении Украины, придется заплатить. И мне неинтересно, с кого у вас снимут три шкуры с Иванова, Петрова или же Медведева. Россия - вор и убийца. А вы там дальше сами разбирайтесь.
Ответить 
0
Евгений Ковальски , 9 сентября 2016 в 11:35
Наверное с женой поссорился. Потому как вместо
"Денег нет, вы там держитесь и хорошего настроения"
выдал
"Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще"

А ещё наблюдается противоречие в характере индивидуума. Если
"...таких случаев быть не должно вообще"
то как быть с тем, что уже было, что сказано им же самим:
"Денег нет" ?
Ответить 
-1
tchistiakov boris , 9 сентября 2016 в 11:43
а "на носу" ещё выплата % по иностранным кредитам (млрд рублей - уйма уйм !!!) задолженность по зарплатам в сравнении ... (только в кремле знают)
Ответить 
0
IGOR ПРОСТО , 9 сентября 2016 в 11:43
«Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще», — сказал Медведев, добавив, "Ну ВЫ там держитесь...". Не правительство - цирк шапито...))))
Ответить 
0
Кот Учёный , 9 сентября 2016 в 11:48
"Это безобразие !" - и объявил сам себе выговор.
Или (как всегда) - благодарность ?
Ответить 
0
Фотий Ту , 9 сентября 2016 в 11:57
К-шмар, к-шмар, безобразие, возмущалсо Медведев, посматривая в ойфон, сидя в джакузи и потягивая шато 1876 года.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1. «Призма» Зубова
Выборы Госдумы. Кампания в центре Москвы

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

9 сентября
8 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама