В испанском регионе Галисия сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает местное издание La Voz de Galicia.

В результате трагедии погибли по меньшей мере два человека. В полиции сообщают о большом количестве жертв, точных данных пока не приводится.

Поезд ехал из города Виго в Валенса-ду-Минью, расположенный в северной Португалии.

BREAKING: Many Casualties After Passenger Train Derails In Galicia https://t.co/cd6ZW3IgLe https://t.co/f3LMbOLwn4 — The Spain Report (@thespainreport) 9 сентября 2016 г.

Причины аварии пока неизвестны. Предположительно, состав мог столкнулся с опорой линии электропередач.