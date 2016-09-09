Главного тренера сборной России по боксу Александра Лебзяка отстранили от должности. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

«Меня отстранили от должности. Я считаю свое отстранение с поста главного тренера сборной России незаконным», — заявил Лебзяк.

Также от занимаемой должности был отстранен директор федерации Евгений Судаков.

По словам Лебзяка, решение принимали на заседании исполкома федерации, однако никого не поставили об этом в известность.

«Я же по-прежнему являюсь членом исполкома и нахожусь сейчас в отпуске. Ни меня, ни Судакова, которого также отстранили, не пригласили на это заседание. Но мы так просто это не оставим. У нас будет заседание тренерского совета по этому поводу» — добавил Лебзяк.

Президент федерации бокса России Борис Иванюженков сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Меньшиков.

«Это было связано с тем, что федерация находилась в нерабочем состоянии после Олимпийских игр, хотя нам уже нужно подавать списки на новый цикл. Никаких конкретных причин нет, поскольку это обычная процедура в виду того, что нам надо определяться на будущий цикл», — сказал президент федерации бокса, добавив, что решение об отстранении Лебзяка и Судакова пока не окончательное.

Александр Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году, он также возглавлял команду с 2005 по 2008 годы. Под его руководством мужская сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.