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884 Мать пятерых детей объявила сухую голодовку у мэрии Москвы
Мать пятерых несовершеннолетних детей Лариса Дроздова, которая уже вторые сутки стоит одиночным пикетом у входа в московскую мэрию, объявила сухую голодовку.
Таким образом женщина пытается привлечь внимание главы города к проблеме обеспечения жилыми помещениями очередников.
«Я буду стоять, до того момента, пока позволит мне здоровье и держать голодовку, я буду постоянным укором и напоминанием, что не выполняются законные обязательства города», — сообщила Дроздова «Новой газете».
Ранее женщина участвовала в голодовке многодетных матерей, чей лагерь возле офиса «Единой России» в Банном переулке разогнали этим летом.
«Сухая голодовка. У многодетных забрали субсидии. Мэр не заметил голодовку на Банном – я пришла к мэрии», — гласит плакат, который активистка держит в руках.
По словам Дроздовой, утром она уже была задержана полицией, где на нее был составлен протокол по ст. КоАП 20.1 – хулиганство — но к 12 часам была отпущена из отделения и сейчас опять вернулась к мэрии.
«Что у нас на воображаемый ужин?» Ночь с многодетными матерями, голодающими у офиса «Единой России», чтобы добиться обещанных квартир
«Вчера где-то около девяти вечера ко мне подошли сотрудники полиции и предложили проследовать в ОВД, чтобы дать объяснения, — рассказывает многодетная мать, — Мне объяснили, что я не задержана, но они хотят зафиксировать мои требования, я согласилась. Через некоторое время меня отпустили и я вернулась к мэрии. Ночевала тут же, а вот утром около 7 утра ко мне опять подошли полицейский и попросил опять подъехать в отделение, как только я оказалась на месте, выяснилось, что на меня составили рапорт по ст. КоАП 20.1, якобы я ругалась матом, что не соответствует действительности. Поскольку у меня даже не проверили документы, сотрудниками полиции, должно быть, были использованы мои паспортные данные, которые я предоставила вчера».
«Я составила объяснительную, что никаким матом я не ругалась и жалобу на незаконное задержание», —добавила Дроздова.
Напомним, в начале июля у офиса «Единой России» начали протестовать, а затем объявил голодовку многодетные матери, стоящие в очереди на льготное жилье. Некоторые из них ждут своей очереди уже более 20 лет. Женщины протестуют из-за объединения нескольких очередей на жилплощадь в одну: раньше те, кто подал заявку на бесплатную квартиру до 2005 года, были в одном списке. Остальных поделили еще на две очереди: за бесплатным жильем и за субсидией. После их объединения в 2014 году многие очередники были отодвинуты на несколько тысяч позиций назад.
Автор
Дмитрий Ребров
корреспондент
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