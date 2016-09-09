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Новости

884 Мать пятерых детей объявила сухую голодовку у мэрии Москвы

09.09.2016 Теги: голодовка, москва, мэрия

Мать пятерых несовершеннолетних детей Лариса Дроздова, которая уже вторые сутки стоит одиночным пикетом у входа в московскую мэрию, объявила сухую голодовку.

Таким образом женщина пытается привлечь внимание главы города к проблеме обеспечения жилыми помещениями очередников.

«Я буду стоять, до того момента, пока позволит мне здоровье и держать голодовку, я буду постоянным укором и напоминанием, что не выполняются законные обязательства города», — сообщила Дроздова «Новой газете».

Ранее женщина участвовала в голодовке многодетных матерей, чей лагерь возле офиса «Единой России» в Банном переулке разогнали этим летом.

«Сухая голодовка. У многодетных забрали субсидии. Мэр не заметил голодовку на Банном – я пришла к мэрии», — гласит плакат, который активистка держит в руках.

 По словам Дроздовой, утром она уже была задержана полицией, где на нее был составлен протокол по ст. КоАП 20.1 – хулиганство — но к 12 часам была отпущена из отделения и сейчас опять вернулась к мэрии.

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«Вчера где-то около девяти вечера ко мне подошли сотрудники полиции и предложили проследовать в ОВД, чтобы дать объяснения, — рассказывает многодетная мать, — Мне объяснили, что я не задержана, но они хотят зафиксировать мои требования, я согласилась. Через некоторое время меня отпустили и я вернулась к мэрии. Ночевала тут же, а вот утром около 7 утра ко мне опять подошли полицейский и попросил опять подъехать в отделение, как только я оказалась на месте, выяснилось, что на меня составили рапорт по ст. КоАП 20.1, якобы я ругалась матом, что не соответствует действительности. Поскольку у меня даже не проверили документы, сотрудниками полиции, должно быть, были использованы мои паспортные данные, которые я предоставила вчера».

«Я составила объяснительную, что никаким матом я не ругалась и жалобу на незаконное задержание», —добавила Дроздова.

Напомним, в начале июля у офиса «Единой России» начали протестовать, а затем объявил голодовку многодетные матери, стоящие в очереди на льготное жилье. Некоторые из них ждут своей очереди уже более 20 лет. Женщины протестуют из-за объединения нескольких очередей на жилплощадь в одну: раньше те, кто подал заявку на бесплатную квартиру до 2005 года, были в одном списке. Остальных поделили еще на две очереди: за бесплатным жильем и за субсидией. После их объединения в 2014 году многие очередники были отодвинуты на несколько тысяч позиций назад.


10 комментариев

3
sova sova , 9 сентября 2016 в 13:07
Вот и первая работа для нового детского омбудсмена...
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-2
Максим Ф , 9 сентября 2016 в 13:11
Так не рожала бы столько детей - проблем бы было меньше...
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1
sova sova , 9 сентября 2016 в 13:45
Максим Ф , 9 сентября 2016 в 13:11
Так не рожала бы столько детей - проблем бы было меньше...
*************
Да... Некоторых хорошо бы вообще было не рожать. Проблем у всего мира было бы меньше. Жаль, не разобрать изначально, стоит ли вот это рожать?
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-1
Алекс Ковалев , 9 сентября 2016 в 13:23
А когда эта мать рожала детей с жильем проблем не было? Или дети родятся потому, что родятся, "дал бог зайку - даст лужайку"? Помощь государства многодетным это конечно дело нужное, но именно помощь (которой в общем то и нет), а не содержание (что вообще фантастика). Однако похоже наши многодетные матери живут еще советскими реалиями, а они уже 25 лет как иные.
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0
sova sova , 9 сентября 2016 в 13:50
Алекс Ковалев , 9 сентября 2016 в 13:23
... Помощь государства многодетным это конечно дело нужное, но именно помощь (которой в общем то и нет), а не содержание (что вообще фантастика).
*************
Да? Так, может, тогда бы уже не врать законами? А то в законе, вроде не про "помощь" писано, а именно что про "содержание"? Да, и к тому же, у нас как-то и страна живет по "друзьям все - остальным закон". Ну, и где этот закон, по отношению к "остальным"? Или вы полагаете, что эта мамочка в числе лучших друзей нашего гаранта-милостивца?

Однако похоже наши многодетные матери живут еще советскими реалиями, а они уже 25 лет как иные.
**********
В нормальном мире многодетная мать - уважаемый человек. Даже когда и отца-то никакого не имеет, не говоря уже - многодетного. И ничо. Семья живет - ни с голоду не помирает, ни с протянутой рукой на паперти не стоит. А уж чтобы голодовки устраивать?
Но это в нормальном мире.
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1
Иван Помидоров , 9 сентября 2016 в 13:23
Разовью вашу мысль, Максим. А может, всем нам, русским, стоит покончить с жизнью, чтобы порадовать чиновников и едросов?
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2
Александр Онищенко , 9 сентября 2016 в 13:34
Это будет очень правильный ход. А пока остаётся только бить челом. Вдруг барин расщедрится.
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0
Arsen Lupin , 9 сентября 2016 в 13:34
Неправильно мыслите, товарищ. А кто же их тогда кормить будет? Так что самоубийство - грех :(
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0
sova sova , 9 сентября 2016 в 13:52
Иван Помидоров , 9 сентября 2016 в 13:23
Разовью вашу мысль, Максим. А может, всем нам, русским, стоит покончить с жизнью, чтобы порадовать чиновников и едросов?
*************
Хорошая идея, слушайте!! Только предварительно чтобы еще и самим себе могилы повыкапывать. Ну, чтобы уже совсем никого не затруднять.
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2
kirill malinov , 9 сентября 2016 в 13:33
Граждане, зачем серьёзно воспринимать всё то, что мы высокопарно вам обещаем?
У нас уже достаточно силовиков, что бы охранять наши дворцы, все недра и богатства страны. Извините, Боливар не выдержит двоих. Лишние рты нам не нужны. Идите с богом. И еще, это, заберите с собой пенсионеров и инвалидов.
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Автор

Дмитрий Ребров

корреспондент

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