Новый уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала максимально приложить свой опыт работы в общественных организациях для решения проблем в области защиты прав детей в России. Об этом она сообщила ТАСС.

Комментируя свое назначение на должность, Кузнецова отметила, что это решение было для нее неожиданным.

«Неожиданность, безусловно, да. Но где бы я ни была, на какой бы роли ни была, я все равно буду делать свое дело», — сказала она.

По ее словам, она пока не общалась со своим предшественником Павлом Астаховым, но намерена изучить опыт его работы и «разобраться во всех деталях и нюансах».

Говоря об предстоящих выборах, Кузнецова объяснила, что согласилась на участие в праймериз «Единой России», так как программа партии в области защиты материнства и детства «показалась ей достойной». Омбудсмен напомнила, партия была создана президентом, и «это было одним из побудительных моментов для участия в выборах».

Кузнецова добавила, что на посту уполномоченного по правам ребенка продолжит взаимодействовать с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), пензенское отделение которого она возглавляет.

Анне Кузнецовой 34 года, она является основателем фонда по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а в 2015 году возглавила Ассоциацию организаций в защиту семьи. В этом году «Покров» стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО, он должен распределить за год 420 миллиона рублей. Кузнецова включена в список «Единой России» на выборы в Госдуму.