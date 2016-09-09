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Новости

1079 Новый детский омбудсмен Кузнецова назвала свое назначение «неожиданностью»

09.09.2016 Теги: назначения, омбудсмен

Новый уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала максимально приложить свой опыт работы в общественных организациях для решения проблем в области защиты прав детей в России. Об этом она сообщила ТАСС.

Комментируя свое назначение на должность, Кузнецова отметила, что это решение было для нее неожиданным.

«Неожиданность, безусловно, да. Но где бы я ни была, на какой бы роли ни была, я все равно буду делать свое дело», — сказала она.

По ее словам, она пока не общалась со своим предшественником Павлом Астаховым, но намерена изучить опыт его работы и «разобраться во всех деталях и нюансах».

Говоря об предстоящих выборах, Кузнецова объяснила, что согласилась на участие в праймериз «Единой России», так как программа партии в области защиты материнства и детства «показалась ей достойной». Омбудсмен напомнила, партия была создана президентом, и «это было одним из побудительных моментов для участия в выборах».

Кузнецова добавила, что на посту уполномоченного по правам ребенка продолжит взаимодействовать с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), пензенское отделение которого она возглавляет.

Анне Кузнецовой 34 года, она является основателем фонда по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а в 2015 году возглавила Ассоциацию организаций в защиту семьи. В этом году «Покров» стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО, он должен распределить за год 420 миллиона рублей. Кузнецова включена в список «Единой России» на выборы в Госдуму.

 

 


7 комментариев

3
Фотий Ту , 9 сентября 2016 в 14:13
Детской неожиданностью?
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1
Максим Сербин , 9 сентября 2016 в 14:21
детали "своего дела" мадам не раскрыла?
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5
Nail Timler , 9 сентября 2016 в 14:22
"Но где бы я ни была, на какой бы роли ни была, я все равно буду делать свое дело" - стесняюсь спросить, а дело в какой сфере пизнеса. Рулить баблопотоком в пол-ярда?
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1
5kopeek FreukenBok , 9 сентября 2016 в 14:34
Конечно, неожиданно. Типа не было многочасовых переговоров, встреч, намёков. Вот , проснулась утром мадам Кузнецова, а ей , опаньки , вы теперича омбудсменша. Ага.
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4
Доктор Ольга , 9 сентября 2016 в 14:52
...она пока не общалась со своим предшественником Павлом Астаховым, но намерена изучить опыт его работы и «разобраться во всех деталях и нюансах».//

Надо, надо изучить, чтобы потом не ляпать "как поплавали".
----------------------------------------

Кузнецова объяснила, что согласилась на участие в праймериз «Единой России», так как программа партии в области защиты материнства и детства «показалась ей достойной».//

ЕР, да, очень качественно заботится о матерях, особенно многодетных, разгоняя лагерь, организованный напротив своего офиса в Банном переулке. А теперь вот заставили мать пятерых детей встать с плакатом напротив мэрии, где главный неистовый единоросс, и объявить сухую голодовку...
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Многообещающие перспективы у нового защитника материнства и детства...
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0
Алекс Ковалев , 9 сентября 2016 в 14:56
Вот вы все смеетесь, а возможно у нее серьезная дилемма: куда ехать в первую очередь?! То ли к голодающим матерям как уполномоченному по правам ребенка, то ли в Кремль, с "поклонами" как верноподданной.
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0
игорь сорин , 9 сентября 2016 в 15:51
На православном телеканале Царьград сказали, что она не просто мать 6 детей, но МАТУШКА. ПОЗДРАВЛЯЕМ. ОТ РЕЛИГИОЗНОЙ ГОСПОЖИ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ К ПРОСТО МАТУШКЕ. ПРОЦЕСС ПОШЕЛ...
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