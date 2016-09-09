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Новости

772 В Минфине заявили об исчерпании Резервного фонда в 2017 году

09.09.2016 Теги: бюджет, минфин, резервный фонд

Резервный фонд России будет исчерпан в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Лаврова.

«Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован», — сказал он.

По словам Лаврова, после этого финансирование дефицита бюджета начнется из Фонда национального благосостояния.

В августе Резервный фонд сократился на 18,4%. По состоянию на 1 сентября объем Резервного фонда составляет 2 трлн 90 млрд рублей. По данным ведомства, это крупнейшее сокращение в процентном выражении за полтора года.

Также в Минфине сообщили, что объём Фонда национального благосостояния за месяц снизился на 2 процента — до 4 трлн 700 млрд рублей.

В начале августа эксперты «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что в 2016 году федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, что может повлечь за собой исчерпание Резервного фонда уже к концу нынешнего года.

По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.


4 комментария

2
Анатолий Тарасов , 9 сентября 2016 в 15:23
Пора покупать баксы, чует мое сердце, после выборов начнется
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0
Анатолий Прокопьев , 9 сентября 2016 в 15:34
Да ничего особенного не начнется .. Нефть по $40 - это огромные деньги. Бюджет еще можно секвестировать и оптимизировать.. Народ еще может лет десять утягивать ремень без большого проявления недовольства.. Если кто-то надеется, что холодильник победит телевизор, то советую посмотреть на Сев. Корею, кто кого там побеждает. Если вы считаете, что русские более пассионарны, чем корейцы, то интересно, на чем основано такое убеждение.. Мы так же ели кожуру и не возбуждались.. Как говорил герой Шукшина - народ к разврату готов.. )))
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3
kirill malinov , 9 сентября 2016 в 15:27
В жаркой пустыне караван доверил всю воду одному "вождю".
Мало того, что он не ведает куда идти, тайком утоляет жажду, так еще держит всю воду в дырявом сосуде.
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0
Васо Днепровский , 9 сентября 2016 в 15:56
В Минфине заявили об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
---
Яка сумна новина...
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