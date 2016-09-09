В Минфине заявили об исчерпании Резервного фонда в 2017 году

Резервный фонд России будет исчерпан в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Лаврова.

«Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован», — сказал он.

По словам Лаврова, после этого финансирование дефицита бюджета начнется из Фонда национального благосостояния.

В августе Резервный фонд сократился на 18,4%. По состоянию на 1 сентября объем Резервного фонда составляет 2 трлн 90 млрд рублей. По данным ведомства, это крупнейшее сокращение в процентном выражении за полтора года.

Также в Минфине сообщили, что объём Фонда национального благосостояния за месяц снизился на 2 процента — до 4 трлн 700 млрд рублей.

В начале августа эксперты «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что в 2016 году федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, что может повлечь за собой исчерпание Резервного фонда уже к концу нынешнего года.

По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.