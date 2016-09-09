На пост главы правительства Казахстана назначен Бакытжан Сагинтаев, сообщается на официальном сайте главы государства.

Ранее его назначили на должность и.о. главы кабмина. Накануне, 8 августа, уволили премьера Казахстана Карима Масимова. Он занял должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). На этом посту Масимов сменил Владимира Жумаканова, который стал советником президента.

Как сообщало агентство со ссылкой на экспертов, перестановка в правительстве связана с желанием президента страны Нурсултана Назарбаева улучшить работу КНБ на фоне растущей террористической угрозы: летом в Казахстане произошли два теракта, в стране действует «желтый» (умеренный) уровень террористической опасности.

Позже Назарбаев подтвердил эту информацию.

«Вы все знаете об изменениях в правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это усиление вопросов безопасности, есть проблема терроризма. Карим Масимов… нужен на этом месте, вы видите. У него есть опыт, знает обстановку в республике», — сказал он.