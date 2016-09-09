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Новости

387 В отношении бывшего руководства ФИФА завели дело о коррупции

09.09.2016 Теги: коррупция, скандал, фифа, футбол

Следственная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) завела дело о коррупции против экс-главы организации Йозефа Блаттера, бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и экс-финансового директора Маркуса Каттнера. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Все они подозреваются в ряде нарушений кодекса этики ФИФА, а именно во взяточничестве и коррупции, нарушении общих правил поведения, конфликте интересов, получении или вручении подарков и других льгот, а также других положений контрактов указанных лиц. Кроме того, палата будет расследовать возможное нарушение пункта кодекса о конфиденциальности со стороны Каттнера.

Отмечается, что, «в соответствии с кодексом этики ФИФА, следственная палата рассматривает все обстоятельства дел в равной степени», однако палата «не будет публиковать более подробную информацию» до тех пор, пока вина лиц не будет доказана.

Напомним, в июне этого года Йозефа Блаттера, а также президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет в связи с коррупционным скандалом в ФИФА, начавшимся в мае 2015 года. 

После внутреннего расследования ФИФА стало известно, что в период с 2011–2015 годы Блаттер, Вальке и Каттнер получили почти 80 млн швейцарских франков за счет ежегодного повышения зарплаты, бонусов от проведения чемпионата мира по футболу и других поощрений.

Президент России Владимир Путин, комментируя отставку Блаттера, заявил, что экс-президент ФИФА достоин Нобелевской премии мира. По словам главы государства, скандал в ФИФА — это «происки Запада». Он также отметил, что с коррупцией надо бороться, но на данный момент в организации ее нет.

«Блаттер — очень уважаемый человек, его вклад в гуманитарную сферу в мире колоссальный. Вот, кому надо давать нобелевскую премию мира!» — заявил Путин.


6 комментариев

1
Юрий (Минск) , 9 сентября 2016 в 16:23
Следственная палата
комитета по этике
Международной федерации футбола (ФИФА).
Это же какая многоуровневая структура ! Cоздается впечатление, что чиновников от футбола больше чем действующих футболистов.
Естественно, что в такой структуре заведется не только коррупция, но и другие "болезни" современной цивилизации.
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1
Доктор Ольга , 9 сентября 2016 в 16:26
Может отсюда ниточка дотянется до ЧМФ 2018 года? Как, кто и сколько заплатил и как, кто и сколько получил за то, чтобы провести его в России?
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0
Юрий (Минск) , 9 сентября 2016 в 16:56
Если начали считать повышения зарплат, то может и не дотянуться.
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0
Кот Сибирский , 9 сентября 2016 в 17:02
вот будет прикол если блаттер и ко заявят, что получили на пример, 10 лимонов.
а москве, кто то начнёт чесать репу, типа, выделялись на эти цели 50 куда 40 подевались?!
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-1
Valeriy Kalinin , 9 сентября 2016 в 17:05
Путин везде оставляет только один след, пахнущий серой - коррупционный.
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-1
Igor G , 9 сентября 2016 в 17:27
Фифа прогнила еще, как минимум, со времен Авеланжа.
Путин не бельмеса не может знать о делах в подобных организациях.
Или у него все автоматом дружки, у кого рыльце в пушку?
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