Следственная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) завела дело о коррупции против экс-главы организации Йозефа Блаттера, бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и экс-финансового директора Маркуса Каттнера. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Все они подозреваются в ряде нарушений кодекса этики ФИФА, а именно во взяточничестве и коррупции, нарушении общих правил поведения, конфликте интересов, получении или вручении подарков и других льгот, а также других положений контрактов указанных лиц. Кроме того, палата будет расследовать возможное нарушение пункта кодекса о конфиденциальности со стороны Каттнера.

Отмечается, что, «в соответствии с кодексом этики ФИФА, следственная палата рассматривает все обстоятельства дел в равной степени», однако палата «не будет публиковать более подробную информацию» до тех пор, пока вина лиц не будет доказана.

Напомним, в июне этого года Йозефа Блаттера, а также президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет в связи с коррупционным скандалом в ФИФА, начавшимся в мае 2015 года.

После внутреннего расследования ФИФА стало известно, что в период с 2011–2015 годы Блаттер, Вальке и Каттнер получили почти 80 млн швейцарских франков за счет ежегодного повышения зарплаты, бонусов от проведения чемпионата мира по футболу и других поощрений.

Президент России Владимир Путин, комментируя отставку Блаттера, заявил, что экс-президент ФИФА достоин Нобелевской премии мира. По словам главы государства, скандал в ФИФА — это «происки Запада». Он также отметил, что с коррупцией надо бороться, но на данный момент в организации ее нет.

«Блаттер — очень уважаемый человек, его вклад в гуманитарную сферу в мире колоссальный. Вот, кому надо давать нобелевскую премию мира!» — заявил Путин.