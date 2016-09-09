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2326 «Гражданская платформа» подала иск в суд о снятии «Парнаса» с выборов
«Гражданская платформа» обратилась в Верховный суд (ВС) с заявлением об отмене регистрации партии «Парнас» на выборах в Госдуму. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает «Коммерсант». Как отмечает газета, в партиях не уточняют, о каких юридических претензиях идет речь.
«Мы находимся в оппозиции к партии “Единая Россия”, однако рассматриваем любые попытки какой-либо партии выйти за рамки правового поля как деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в стране. Такие попытки должны получать адекватную правовую оценку», — заявил изданию председатель федерального политкомитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.
Как пишет Интерфакс, в исковом заявлении «Гражданской платформы» утверждается, что отдельные высказывания лидера партии Михаила Касьянова, сделанные в ходе дебатов, носят экстремистский характер,
«Гражданская платформа» заявляет, что Касьянов публично заведомо ложно обвинил президента Путина в содействии Башару Асаду в применении им химического оружия против гражданского населения Сирии», — пояснили агентству в пресс-службе «Парнаса».
В исковом заявлении также называются экстремистскими ряд высказываний Вячеслава Мальцева и Андрея Зубова, которые занимают в общефедеральной части списка партии вторую и третью строчку.
«Коммерсант» также напоминает, что ранее высказывания лидеров списка «Парнаса» вызвали конфликты в региональных отделениях партии. Речь идет об инциденте в Санкт-Петербурге, где местные активисты попытались выгнать из офиса за антисемитские высказывания Вячеслава Мальцева, занимающего вторую строчку в федеральном списке партии. Кроме этого, в Башкирии снялся с выборов и вышел из партии лидер региональной группы партсписка Владимир Молокин, осудивший отношение лидеров партии к президенту. В самой партии в связи с этим заявили об «отклонении от общей линии».
Прямая речь
Дмитрий Орешкин, политолог:
— «Гражданская платформа» сейчас, когда от нее дистанцировался Прохоров, все очевиднее сползает на позиции партии манипуляционного типа. У этой партии нет шансов попасть в Госдуму, в то время как у «Парнаса» есть ненулевые шансы преодолеть 3%-ный барьер. Эта все выглядит как спойлер для того, чтобы потопить «Парнас», потому что его боятся. Очевидно, что это экстренный вариант, потому что если бы кремлевским башням хотелось снять «Парнас», они бы сделали это заранее. Закрытая социология показывает что «Парнас» непозволительно популярен, поэтому на всякий случай решили устранить опасного соперника».
Автор
Вера Юрченко
корреспондент
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