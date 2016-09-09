В Москве задержали экологического активиста из подмосковного города Раменское Яна Кателевского.

Задержание произошло во время одиночного пикета «Против полицейского произвола, необоснованного преследования активистов и фабрикации уголовных дел» возле здания Министерства внутренних дел России на Житной улице.

«Уже как только я вышел из метро начались проблемы, досмотр документов, так что до здания МВД удалось дойти с трудом. На месте я встал с плакатом, один, но был задержан. В отделении ОВД Якиманское пока не составили ни протокола задержания, ни доставления, о причинах тоже не говорят», — сообщил Кателевский «Новой газете».

Ранее в сети распространение получила аудиозапись, на которой предположительно полицейские Раменского ОВД, задержавшие Кателевского в апреле 2016 года, обсуждают с судьей Ольгой Голышевой способы фальсификации против него обвинения по административной статье. Управление МВД по Московской области после обнародования видеозаписи обещало проверить достоверность опубликованных в интернете материалов.

«Ни начальник ОВД «Раменское» Мучкин, ни судья Голышева не уволены. Сюда я пришел требовать, чтобы они понесли заслуженное наказание», — добавил активист.

Кроме Кателевского были задержаны несколько его сторонников: Валерий Цатуров, Александр Макаров, Виктора Капитонов.

Как ранее писала «Новая газета», Ян Кателевский был задержан 27 и 28 апреля 2016 года. Первый раз — за видеосъемку самовольной парковки около отдела полиции, а затем за съемку сюжета о своем задержании. Во время задержания он был избит.

Затем по этим двум эпизодам судья Раменского городского суда Ольга Голышева признала Кателевского виновным в «неповиновении законному требованию сотрудника полиции» и арестовала в общей сложности на 22 суток. По словам супруги Яна Кателевского Марии, а также его соратников, суд над ним проходил с грубыми нарушениями закона — не допускали защитников и публику. Сам Кателевский был в плохом состоянии из-за избиения при задержании.