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Новости

151 Центробанк выступил за сохранение накопительной части пенсий

09.09.2016 Теги: пенсионеры, пенсионный фонд, центробанк

Банк России считает необходимым сохранить накопительную часть пенсий. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает Интерфакс с форума Ассоциации региональных банков.

«Мы выступаем за то, чтобы сохранить накопительный элемент пенсии. С модификациями, но тем не менее сохранить», — заявила Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, заморозка накопительной части пенсий в следующем году вряд ли окажет какое-то прямое влияние на российскую экономику. При этом Набиуллина отметила, что данная часть является «важным ресурсом» для обеспечения достойной жизни пенсионерам, а также «источником длинных денег, источником инвестиционного роста экономики». Отмена накопительного элемента, считает Набиуллина, скорее, «будет иметь долгосрочный эффект».

Ранее вице-премьер Ольга Голодец объявила, что пенсионные накопления россиян в 2017 году снова заморозят. Данную практику впервые ввели в 2014 году, и с тех пор правительство практически ежегодно обещало больше не замораживать пенсии, но каждый раз отказывалось от своих обещаний.

«В какой-то перспективе, видимо, довольно близкой, эти накопительные счета будут полностью отменены. Они могут стать сугубо добровольными в дополнение к взносу», — ранее прокомментировал это сообщение «Новой газете» замдиректора Института мировой экономики и международных отношений им. Примакова РАН Евгений Гонтмахер.


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