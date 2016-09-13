Новая газета

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Новости

974 В книге Владимира Маркина обнаружено еще одно заимствование

13.09.2016 Теги: книги, маркин, новая газета, плагиат, следственный комитет

«Новая газета» обнаружила в книге официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» отрывок, дословно совпадающий со статьей журналиста Ильи Барабанова «Как убивали Анну Политковскую». Материал был опубликован в № 97 журнала The New Times в 2008 году. В свою очередь Илья Барабанов сегодня, 13 сентября, нашел и опубликовал у себя в фейсбуке скрины своей публикации.

Заимствования обнаружены на страницах 120–123. Дословно совпадает описание последних дней слежки и убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Напомним, ранее журналистка портала «Горький» Вера Шенгелия обнаружила в книге Маркина фрагменты статьи Надежды Прусенковой «Объект они называли Аней», опубликованной в «Новой газете» в 2014 году. Прусенкова заявила, что редакция не давала разрешение на использование материала.

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В ответ Маркин назвал Прусенкову «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени. По его мнению, «описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела, озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты».

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Позднее представитель СК извинился, объяснив свое высказывание эмоциональным днем.

«Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием», — написал он на личной странице в твиттере.


10 комментариев

5
Игорь Чибисов , 13 сентября 2016 в 17:09
Как же много желающих раскрутиться за генеральский счёт.
Публично приношу свои извинения перед Владимиром Маркиным за мои подозрения в плагиате. Нет. В изложении достоверных фактов, вот!
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2
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 17:10
Вл. Маркин относится к категории людей, которым противно руку подавать....
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3
sova sova , 13 сентября 2016 в 17:34
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 17:10
Вл. Маркин относится к категории людей, которым противно руку подавать....
************
Как-то мне сложно представить вас, доктор, в компании, в которой присутствующим необходимо подавать руку маркиным. "У них своя свадьба, у нас - своя")).
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3
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 17:11
У Маркина все пошлые признаки влюбленности - отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление писать книги.. Почитайте, что он накропал при свете электрической лампы - " Самые громкие преступления..." Правда, хорошо? Талантливо? А оказалось, что это написали другие..
Какой удар со стороны этих подлых журналистишек!!! (перефраз).. ))
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3
sova sova , 13 сентября 2016 в 17:37
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 17:11
*************
)) Так, это его вовремя остановили. Может, у него уже сверстана была "Я помню чудное мгновенье" и "Выхожу один а на Замкадье". Вот было бы бедолажке грустно, если бы эти дошлые задохлики и здесь на его имени попиариться решили?))
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3
Зед Фил , 13 сентября 2016 в 17:17
В этом "шедевральном произведении" есть что-то от аффтора, кроме его фамилии или сплошные подлоги?
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-3
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 17:27
Погодите, ну какое заимствование,если это взято из дела, то будет до запятой соответствовать материалам, журналисты не сами же придумали как следили и тд, он же не художественную книгу написал.
И кстати, если бы не было упоминаний о заимствовании, я бы и не знал, что Маркин книгу написал, зачем его пиарить.
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3
sova sova , 13 сентября 2016 в 17:40
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 17:27
Погодите, ну какое заимствование,если это взято из дела, то будет до запятой соответствовать материалам, журналисты не сами же придумали как следили и тд, он же не художественную книгу написал.
***********
Вообще-то в таких случаях пишут: "Новая газета тогда написала.... (и далее - что именно написала). А не пыжат грудку на тему "попиариться... никому не нужной журналистишке".

И кстати, если бы не было упоминаний о заимствовании, я бы и не знал, что Маркин книгу написал, зачем его пиарить.
************
))) Страна обязана знать своих героев. Вот, и ваше имя страна рано или поздно занесет в пантеон тех, кого нельзя забывать.))
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3
ашим .н , 13 сентября 2016 в 17:31
Злые вы. Вот Маркин тоже сразу заметил плагиат.Да,да прямо на обложке книги.Какой-то негодяй написал не только его имя и фамилию ,но и фотографию человека, очень напоминающую его собственную. Заметил и никому слова не сказал. А вы? Злые вы.
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0
Владимир Василенко , 13 сентября 2016 в 18:00
не твою ли статью 2008 года он также скоммуниздил для своего шедевра?"
*******
Слово *скоммуниздил* мне очень понравилось. Классно звучит - "Владимир Маркин скоммуниздил" !!!!! Приятное созвучность сразу двух слов - "коммунизм" и второго очень популярного в народе как синоним слова *стырил*.
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Автор

Никита Гирин

корреспондент

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