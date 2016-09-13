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974 В книге Владимира Маркина обнаружено еще одно заимствование
«Новая газета» обнаружила в книге официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» отрывок, дословно совпадающий со статьей журналиста Ильи Барабанова «Как убивали Анну Политковскую». Материал был опубликован в № 97 журнала The New Times в 2008 году. В свою очередь Илья Барабанов сегодня, 13 сентября, нашел и опубликовал у себя в фейсбуке скрины своей публикации.
Заимствования обнаружены на страницах 120–123. Дословно совпадает описание последних дней слежки и убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Напомним, ранее журналистка портала «Горький» Вера Шенгелия обнаружила в книге Маркина фрагменты статьи Надежды Прусенковой «Объект они называли Аней», опубликованной в «Новой газете» в 2014 году. Прусенкова заявила, что редакция не давала разрешение на использование материала.
Владимир Маркин позаимствовал фрагменты текста для своей книги у «Новой газеты». Колонка Надежды Прусенковой
В ответ Маркин назвал Прусенкову «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени. По его мнению, «описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела, озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты».
Опергруппа «блестящие» Генерал Маркин и рождение силового гламура
Позднее представитель СК извинился, объяснив свое высказывание эмоциональным днем.
«Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием», — написал он на личной странице в твиттере.
Автор
Никита Гирин
корреспондент
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