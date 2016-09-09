В Домодедовском районе Подмосковья неизвестные напали на автомобиль фельдъегерской службы и забрали перевозимые документы и четыре пистолета ПМ, сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию.

«Около часа дня поступило сообщение о том, что в Домодедовском районе неизвестные лица от шести до восьми человек, одетые в черный камуфляж, угрожая предметами похожими на автоматы, подошли к машине Ford, в которой находились сотрудники фельдъегерской службы и применив газовые баллоны, отобрали четыре табельных пистолета, а также сумку с документами», — рассказал сотрудник пресс-службы.

По данным ТАСС, напавшие скрылись на двух машинах — «Соболь» и Ford. По словам собеседника агентства, при нападении пострадавших нет.

На территории Москвы и Московской области для поиска преступников введен план «Перехват».

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция проводит необходимые мероприятия для поиска преступников», — сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Какие именно документы были похищены, в пресс-службе не уточнили.

Государственная Фельдъегерская служба России занимается доставкой важных, преимущественно секретных и совершенно секретных документов. Служба перевозит корреспонденцию для президента, депутатов, федеральных и региональных органов государственной власти.