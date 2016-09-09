ФСБ России задержала начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России (Дмитрия Захарченко по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера Захарченко был задержан, в машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», — сказал собеседник агентства. Другой собеседник агентства в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

В свою очередь источник Интерфакса уточнил, что в ходе обысков по месту жительства и работы Захарченко обыска изъяли более 10 млн руб.

По данным ТАСС, с Дмитрием Захарченко проводятся следственные действия.

Также Интерфакс сообщает, что Захарченко задержали в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России (СКР) и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

«По данным следствия, в период разработки высокопоставленных офицеров следственного комитета Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглавы столичного главка СКР Дениса Никандрова, Дмитрий Захарченко предупредил их о проводимых оперативных мероприятиях», — сказал собеседник агентства.

Позднее МВД России подтвердило задержание Захарченко.

«МВД России подтверждает факт проведения совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России. В результате задержан заместитель начальника управления “Т” ГУЭБиПК», — приводит Интерфакс сообщение министерства.

Там отметили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

РБК также сообщает, что Захарченко был допрошен по указанному делу. Кроме этого, ему вменяется ст. 294 Уголовного кодекса «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». По словам источника РБК, расследованием дела занимаются сотрудники СКР. Пресс-секретарь

В пресс-службе Пресненского суда сообщили ТАСС, что следствие попросило об аресте Захарченко. Вопрос об аресте будет рассматриваться 10 сентября.

Ранее по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым задержали замглавы столичного управления Следственного комитета России Дениса Никандрова, главу управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Криминальному авторитету Захарию Калашову вменяется в вину организация вымогательства крупной денежной суммы у владельца ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице, возле которого 14 декабря прошлого года произошла перестрелка. Тогда погибли два человека, семерых госпитализировали. 13 июля Калашова арестовали по ходатайству следствия, 24 августа задержали пятерых его сообщников.

Управление «Т» ГУЭБиПК МВД занимается расследованием преступлений в топливных и других сырьевых секторах экономики.

ГУЭБиПК известно благодаря уголовному делу, которое было возбуждено в 2014 году. Тогда бывшего начальника управления генерала Дениса Сугробова, его заместителя Бориса Колесникова и ряд подчиненных обвинили в превышении должностных полномочий, провокации взятки и в организации преступного сообщества. Следователи считают, что сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.