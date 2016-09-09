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Новости

1362 ФСБ задержала врио главы антикоррупционного главка МВД

09.09.2016 Теги: задержания, мвд, фсб

ФСБ России задержала начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России (Дмитрия Захарченко по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера Захарченко был задержан, в машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», — сказал собеседник агентства. Другой собеседник агентства в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

В свою очередь источник Интерфакса уточнил, что в ходе обысков по месту жительства и работы Захарченко обыска изъяли более 10 млн руб.

По данным ТАСС, с Дмитрием Захарченко проводятся следственные действия.

Также Интерфакс сообщает, что Захарченко задержали в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России (СКР) и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). 

«По данным следствия, в период разработки высокопоставленных офицеров следственного комитета Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглавы столичного главка СКР Дениса Никандрова, Дмитрий Захарченко предупредил их о проводимых оперативных мероприятиях», — сказал собеседник агентства.

Позднее МВД России подтвердило задержание Захарченко.

«МВД России подтверждает факт проведения совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России. В результате задержан заместитель начальника управления “Т” ГУЭБиПК», — приводит Интерфакс сообщение министерства.

Там отметили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

РБК также сообщает, что Захарченко был допрошен по указанному делу. Кроме этого, ему вменяется ст. 294 Уголовного кодекса «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». По словам источника РБК, расследованием дела занимаются сотрудники СКР. Пресс-секретарь

В пресс-службе Пресненского суда сообщили ТАСС, что следствие попросило об аресте Захарченко. Вопрос об аресте будет рассматриваться 10 сентября.

Ранее по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым задержали замглавы столичного управления Следственного комитета России Дениса Никандрова, главу управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Криминальному авторитету Захарию Калашову вменяется в вину организация вымогательства крупной денежной суммы у владельца ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице, возле которого 14 декабря прошлого года произошла перестрелка. Тогда погибли два человека, семерых госпитализировали. 13 июля Калашова арестовали по ходатайству следствия, 24 августа задержали пятерых его сообщников.

Управление «Т» ГУЭБиПК МВД занимается расследованием преступлений в топливных и других сырьевых секторах экономики.

ГУЭБиПК известно благодаря уголовному делу, которое было возбуждено в 2014 году. Тогда  бывшего  начальника управления генерала Дениса Сугробова, его заместителя Бориса Колесникова и ряд подчиненных обвинили в превышении должностных полномочий, провокации взятки и в организации преступного сообщества. Следователи считают, что сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.


9 комментариев

2
vlad celler , 9 сентября 2016 в 19:06
Эх и молодец наш Путин Владимир Владимирович !
Борется с коррупцией не по детски !
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3
Igor Karpov , 9 сентября 2016 в 19:09
".... действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)."

Думается, что злоупотребление должностными полномочиями - это когда начинающий полицайчик бесплатно, т.е. даром кушает в кафе своего района или обирает продавцов овощами/фруктами на подведомственной территории, но для начальника антикоррупционного главка МВД это должно называться как-то иначе...
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1
Irina Voloshina , 9 сентября 2016 в 19:25
это называется - вор у вора дубинку украл.
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0
Voland Xo , 9 сентября 2016 в 19:44
Нет Ирина! Изнемогающее чудовище, следуя предписанному животному регламенту выживания, начало пожирать свои уродливые детища. В кризисной обстановке, конкуренция на питание недопустима.
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0
constantin akentiev , 9 сентября 2016 в 19:16
А что, если ФСБ задержит РФ?
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1
Nail Timler , 9 сентября 2016 в 19:20
"Задержала начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК)" - я понял, я таки понял.
Медведев же сказал, в январе пенсам по 5 тыров денег дадут, вот ща заранее начали собирать на эту благотворительную акцию.
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1
Алексей Бесфамильный , 9 сентября 2016 в 19:25
Это хорошо, конечно.

Плохо другое - совсем не из-за своей приверженности закону, чистым рукам, горячему сердцу и прочим патриотическим (в правильном смысле) посылам в ФСБ это затеяли и санкционировали.

А по каким-то другим соображениям, более меркантильным.
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0
евгения ипатова , 9 сентября 2016 в 19:33
наверно, жена думает- лучше бы по бутикам "прошвырнулась".
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0
Николай Камсков , 9 сентября 2016 в 19:55
Вот, где, "писателю" Маркину, работы не початый край. Путиниада - мог бы назвать цикл своих произведений.
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