В Саратовской области товарный поезд свалился в реку после обрушения моста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 16:45 поступила информация об опрокидывании в реку Березовка восьми вагонов с зерном при обрушении железнодорожного моста по адресу: Саратовская область, Петровский район, железнодорожная станция Жерновка (38 км от города Петровска). Пострадавших, погибших нет. Задержки в движении поездов нет», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал размыв железнодорожного полотна. Перегон является внутрипромысловым, авария на транспортную ситуацию в регионе не повлияет, добавил собеседник агентства.