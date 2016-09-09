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Новости

735 Под Саратовом поезд упал в реку из-за обрушения моста

09.09.2016 Теги: поезда, саратов, чп

В Саратовской области товарный поезд свалился в реку после обрушения моста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 16:45 поступила информация об опрокидывании в реку Березовка восьми вагонов с зерном при обрушении железнодорожного моста по адресу: Саратовская область, Петровский район, железнодорожная станция Жерновка (38 км от города Петровска). Пострадавших, погибших нет. Задержки в движении поездов нет», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал размыв железнодорожного полотна. Перегон является внутрипромысловым, авария на транспортную ситуацию в регионе не повлияет, добавил собеседник агентства.


3 комментария

2
евгения ипатова , 9 сентября 2016 в 19:36
скоро у нас в Костроме тоже мост рухнет. Все ждут. Денег на ремонт нет. Но это так местные сплетни.
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0
Виктор Тарасов , 9 сентября 2016 в 19:43
Задержки поездов нет. Они что, переносятся крылатыми ракетами?
Если мост разрушен, значит поезда пошли в обход,но ведь кривая всегда длинней прямой. Или эти простые законы геометрии для России не законы?
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1
sova sova , 9 сентября 2016 в 19:54
Доедаем советское. То дом рухнет, то турбину разнесет, то, вот уже и мосты падать начали. Мосту не объяснить, что "Денег нет. Ты там держись, дружище. Хорошего тебе настроения..."
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