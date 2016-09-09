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735 Под Саратовом поезд упал в реку из-за обрушения моста
В Саратовской области товарный поезд свалился в реку после обрушения моста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В 16:45 поступила информация об опрокидывании в реку Березовка восьми вагонов с зерном при обрушении железнодорожного моста по адресу: Саратовская область, Петровский район, железнодорожная станция Жерновка (38 км от города Петровска). Пострадавших, погибших нет. Задержки в движении поездов нет», — говорится в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал размыв железнодорожного полотна. Перегон является внутрипромысловым, авария на транспортную ситуацию в регионе не повлияет, добавил собеседник агентства.
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