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Новости

633 На РЖД завели дело из-за ущерба окружающей среде на 27 млрд рублей

09.09.2016 Теги: нефть, природа, прокуратура, ржд, уголовное дело

Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении РЖД по факту загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, ведомство намерено подать иск к корпорации на 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды).

Как отметили в прокуратуре, «загрязнена территория не менее 2 гектаров, включающая в себя водоем (территория завалена деревянными шпалами, в водоем производится слив нефтепродуктов)» в Орехово-Зуевском районе Подмосковья.

«Размер вреда, причиненного водному объекту, превысил 27 млрд руб.», — говорится в сообщении прокуратуры. 

В настоящее время «решается вопрос о предъявлении РЖД искового заявления о понуждении к возмещению вреда окружающей среде и устранению последствий загрязнения».

Расследование уголовного дела находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.


1 комментарий

0
Кот Сибирский , 9 сентября 2016 в 21:25
это на сколько же билеты подорожают?
а куда пассажирам деваться, не в такси же пересаживаться?
придётся платить!
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