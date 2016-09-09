Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении РЖД по факту загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, ведомство намерено подать иск к корпорации на 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды).

Как отметили в прокуратуре, «загрязнена территория не менее 2 гектаров, включающая в себя водоем (территория завалена деревянными шпалами, в водоем производится слив нефтепродуктов)» в Орехово-Зуевском районе Подмосковья.

«Размер вреда, причиненного водному объекту, превысил 27 млрд руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время «решается вопрос о предъявлении РЖД искового заявления о понуждении к возмещению вреда окружающей среде и устранению последствий загрязнения».

Расследование уголовного дела находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.