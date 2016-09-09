«Транснефть» получила предписание Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) остановить транспортировку нефтепродуктов на Украину, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

По его словам, это решение было принято «в целях обеспечения законодательства России в области экспортного контроля».

По данным портала OilNews, поставки дизельного топлива на Украину полностью остановлены с пятницы, 9 сентября, из-за решения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам.

«Украинские компании экстренно подают новые документы для разблокирования российского импорта. Информацией о причинах такого хода регулятора российские поставщики не располагают»,— сообщил один из импортеров волгоградского дизтоплива.

По словам одного из крупных импортеров, остановлена отгрузка только новых партий дизтоплива, «поставки уже законтрактованного ресурса продолжаются». Информация о возможном прекращении поставок появилась в начале недели, добавил собеседник издания.

OilNews также отмечает, что извещение о решении ФСТЭК российские ресурсодержатели прислали большинству украинских контрагентов.

«На данный момент, достоверно известно об остановке поставок с предприятий российского “Лукойла”. В тоже время, подтвержденной информации о ситуации с поставками через нефтепродуктопровод ДП “Прикарпатзападтранс” пока нет, — сообщает портал.

Как напоминает ТАСС, «Транснефть» с мая возобновила поставки нефтепродуктов в направлении Украины. Тогда в компании заявили, что у «Транснефти» была заявка «Роснефти» на поставку 100 тыс. тонн дизтоплива в направлении Украины. Планировалось, что в мае на Украину отправят 30 тонн, и еще столько же — на заполнение законсервированного трубопровода «Транснефти» до границы с Украиной.

Дизтопливо поставляется по магистральному нефтепродуктопроводу «Самара-Западное направление», который проходит по территории Украины в сторону Европы, сообщает РИА Новости. Эксплуатирует украинский участок компания «ПрикарпатЗападтранс», которая до февраля 2016 года входила в состав «Транснефти», а теперь принадлежит швейцарской International Trading Partners.