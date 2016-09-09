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Новости

361 На Кубани возбудили три уголовных дела после нападения на экологов

09.09.2016 Теги: гринпис, краснодарский край, кубань, нападение, полиция, уголовное дело, экологи, экология

Полиция возбудила три уголовных дела по факту нападения на пожарных-добровольцев и активистов «Гринпис» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий направленных на установление личностей и возможного местонахождения нападавших, а также на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства краевого Главка», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября в Краснодарском крае напали на активистов экологической организации «Гринпис» и добровольцев, которые приехали бороться с пожарами в регионе. Как рассказал «Новой газете» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, у нападавших «были дубинки, ножи, пистолеты».

«Побили машины, порезали колеса, порезали палатки, избили людей. Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет, чтобы мы убирались “в свою Америку, в свою пиндосию”. На воротах краской написали “Тут пиндосы”», — рассказал он.

По словам Куксина, нападавших было около восьми человек, в одинаковых похожих на униформу темных костюмах, с масками на лицах, в капюшонах, в светлых кроссовках, «молодая гопота спортивного вида». Кто именно на них напал, экологи не знают. 

Экологи приехали в Краснодарский край 5 сентября для тушения тростниковых и степных пожаров в дельтах рек и на побережье Азовского моря, а также для обучения пожарных добровольцев из природозащитной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». В группу входили не только сотрудники «Гринпис», но и опытные добровольцы со всей страны. 

По словам экологов, местные власти, в том числе вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко, знали о приезде пожарных и не имели ничего против их работы на территории региона, не было конфликтов и проблем с МЧС. Единственный орган, с которым так и не удалось наладить отношения, — местное управление ФСБ. Активисты заранее отправили силовикам письмо с просьбой разъяснить, каким образом они могут согласовать полеты беспилотника (его удобно использовать для разведки пожаров) в приграничной зоне, но ответа так и не получили.


4 комментария

1
Проходящий Мимо , 9 сентября 2016 в 21:37
Единственное дело которое будет иметь продолжение - дело против самих экологов.
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0
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 9 сентября 2016 в 21:45
а жаль..- таких подонков придавить бы, как клопов
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0
serg dotsenko , 9 сентября 2016 в 21:48
Глядя на такие события вспоминаеш выражение: патриотизм - последнее прибежище мерзавцев. Это не 158 (кража), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ, это прежде всего экстремизм, а потом все остальное.
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0
tchistiakov boris , 9 сентября 2016 в 21:56
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОХРАНА+ЗАЩИТА ПРИРОДЫ ЕСТЬ - ОДНО
И ТО ЖЕ !!!
уж, "будьте любезны", ввп, - по ЛЕТ 15-20 !
(а за позор россии на весь Мир - зона разберётся )
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