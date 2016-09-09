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23 Участники тракторного марша попросили о встрече с Путиным
Организаторы «тракторного марша» кубанских фермеров рассказали, что подали в администрацию президента заявление с просьбой о встречи с Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на одного из организаторов акции Алексея Волченко.
По его словам, фермеры Кубани хотят встретиться в президентом, чтобы рассказать ему о беспределе и коррупции среди чиновников в Краснодарском крае. У фермеров есть все документы и доказательства, подтверждающие случаи коррупции, отметил Волченко. Кроме этого, фермеры намерены пожаловаться главе государства на сотрудников правоохранительных органов, помешавших проведению их акции.
Как уточняет РБК, фермеры подали документы в 16:00 по московскому времени. Документы зарегистрировали, теперь фермеры ждут информации о том, у кого на рассмотрении находится их заявление. «Весь процесс сняли на фото и видео», — рассказал Волченко.
Ранее «Новая газета» писала, что Кремль не заметил обращения кубанских фермеров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства не может рассмотреть претензии краснодарских крестьян, поскольку они до сих пор официально не обратились в администрацию.
Однако, как отмечала автор публикации Анна Бессарабова, коллективные обращения в администрацию президента РФ фермеры подавали трижды: 21 августа, в день митинга в станице Казанская, 22 августа, когда к ним приезжал заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Сергей Беляк, и на прошлой неделе, в дни судов и арестов на Кубани.
30 августа «Новая газета» опубликовала видеообращение кубанских фермеров к президенту РФ.
21 августа фермеры из Краснодарского края отправились в Москву на тракторах после того, как им не удалось рассказать премьер-министру страны Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае, а также о том, что в судах они сталкиваются с покрывающей действия рейдеров системой. Позже к участникам марша присоединились дальнобойщики, которые выступают против платы за проезд по федеральным трассам для грузовых автомобилей массой более 12 тонн.
Через несколько дней после начала пробега и после встречи с заместителем полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонидом Беляком сотрудники ОМОН задержали задержали около 40 участников тракторного марша на Москву. Их обвинили в проведении несогласованной акции.
Прокуратура Краснодарского края пообещала провести новые проверки законности и обоснованности решений о перераспределении земли.
Вслед за этим участники марша рассказали «Новой газете», что подвергаются силовому давлению со стороны сотрудников правоохранительных органов. По их словам, одного из них арестовали, ко второму пришли домой с допросом, другим пообещали проблемы с учебой у детей.Затем подмосковных дальнобойщиков заподозрили в хранении взрывчатки.
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