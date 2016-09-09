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494 Совет по науке при Минобрнауки выступил против лишения степеней по решению суда
Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ выразил «категорическое несогласие» с проектом правительства о лишении ученых степеней по решению суда. Об этом сообщается в официальном заявлении Совета.
«Этот документ не проходил предварительной экспертизы Совета по науке при МОН. В случае принятия он нанесет значительный вред российской науке и научно-образовательному сообществу», — говорится в тексте.
Далее авторы подчеркивают, что «институт присуждения ученых степеней на основании публичной защиты диссертаций является краеугольным камнем организации науки в нашей стране и за рубежом».
«Как показал опыт последних лет, эти стандарты в нашей стране находятся под серьезной угрозой. Каждый законопроект, касающийся защиты диссертаций, должен укреплять, а не разрушать институты, гарантирующие высокое научное качество диссертаций и отсутствие в них плагиата», — отметили авторы заявления.
По мнению Совета, «принятие нормы, изложенной в п.11 Проекта, подорвет систему государственной аттестации научных кадров в РФ и снизит конкурентоспособность России на мировом рынке научных и образовательных услуг».
«Наши ученые степени просто перестанут признавать», — предупреждают заявители.
Также отмечается, что «проект содержит значительный коррупционный потенциал, поскольку, в случае его принятия, у всех участников нелегального бизнеса, т.е. изготовителей, покупателей и покровителей значительного большинства фальшивых диссертаций, будут полностью развязаны руки».
«Совет настоятельно призывает Минобрнауки отозвать данный проект», — заключают авторы.
Напомним, накануне Минобрнауки предложило внести поправку в Положение о присуждении ученых степеней, согласно которой, подавать заявление о лишении ученой степени из-за некорректных заимствований смогут только те, кто выиграл у плагиатора суд за авторские права. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных актов.
Как отмечала «Новая газета», если поправка будет принята, сообщество «Диссернет» больше не сможет жаловаться ВАК на авторов, которые списали свои научные работы.
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