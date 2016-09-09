Назначенная на пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что намерена продолжить работу над законом Димы Яковлева, сообщает РИА Новости.

«Конечно, помогать своим детям нужно самим в своей стране. Но вот эти все запретительные, в том числе, меры должны быть обязательно комплексными. То есть они должны сопровождаться мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов, и детей с особенностями из детских домов в России. Безусловно, должны быть последовательность, следующие этапы этого закона, этих вот ограничительных мер», — сказала омбудсмен.

По словам Анны Кузнецовой, речь идет о лоббировании «не изменения, а именно следующих этапов развития».

«Даже у меня очень много людей знакомых, которые хотят усыновить ребенка в России. И очередь сейчас стоит из усыновителей, и это здорово», — добавила она.

Напомним, Кузнецову назначили на пост омбудсмена по правам ребенка 9 сентября. Свое назначение она назвала «неожиданностью».

Госдума приняла «Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей из России гражданами США, в декабре 2012 года. Причиной стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми гражданами США. В частности, резонанс получил случай с двухлетним Димой Яковлевым, который погиб в 2008 году после того, как приемный отец оставил ребенка на целый день в машине на солнцепеке.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин призвал не спешить с пересмотром закона, указав на тот факт, что иностранцы не стремились усыновлять детей-инвалидов из России.

34-летняя уроженка Пензы Анна Кузнецова известна тем, что в 2011-м основала и возглавила фонд «Покров», оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. Кроме этого, Кузнецова сама является многодетной матерью — у нее шестеро детей.

Кузнецова также возглавляет пензенский исполком «Общероссийского народного фронта», региональное отделение организации «Матери России» и созданную при Общественной палате РФ Ассоциацию организаций по защите семьи.

Кроме этого, новый омбудсмен — активный противник абортов; она участвует в профильных мероприятиях организаций, которые выступают за защиту семейных ценностей вроде фестиваля «За жизнь».