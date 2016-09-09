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Новости

1219 Новый омбудсмен по правам ребенка пообещала развивать закон Димы Яковлева

09.09.2016 Теги: дети, закон, назначения, омбудсмен, путин, сироты, сша

Назначенная на пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что намерена продолжить работу над законом Димы Яковлева, сообщает РИА Новости.

«Конечно, помогать своим детям нужно самим в своей стране. Но вот эти все запретительные, в том числе, меры должны быть обязательно комплексными. То есть они должны сопровождаться мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов, и детей с особенностями из детских домов в России. Безусловно, должны быть последовательность, следующие этапы этого закона, этих вот ограничительных мер», — сказала омбудсмен.

По словам Анны Кузнецовой, речь идет о лоббировании «не изменения, а именно следующих этапов развития». 

«Даже у меня очень много людей знакомых, которые хотят усыновить ребенка в России. И очередь сейчас стоит из усыновителей, и это здорово», — добавила она.

Напомним, Кузнецову назначили на пост омбудсмена по правам ребенка 9 сентября. Свое назначение она назвала «неожиданностью».

Госдума приняла «Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей из России гражданами США, в декабре 2012 года. Причиной стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми гражданами США. В частности, резонанс получил случай с двухлетним Димой Яковлевым, который погиб в 2008 году после того, как приемный отец оставил ребенка на целый день в машине на солнцепеке.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин призвал не спешить с пересмотром закона, указав на тот факт, что иностранцы не стремились усыновлять детей-инвалидов из России.

34-летняя уроженка Пензы Анна Кузнецова известна тем, что в 2011-м основала и возглавила фонд «Покров», оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. Кроме этого, Кузнецова сама является многодетной матерью — у нее шестеро детей.

Кузнецова также возглавляет пензенский исполком «Общероссийского народного фронта», региональное отделение организации «Матери России» и созданную при Общественной палате РФ Ассоциацию организаций по защите семьи.

Кроме этого, новый омбудсмен — активный противник абортов; она участвует в профильных мероприятиях организаций, которые выступают за защиту семейных ценностей вроде фестиваля «За жизнь». 


8 комментариев

3
Юрий Никольский , 9 сентября 2016 в 23:10
А еще нужно подумать, почему при живых родителях детей фактически лишают родительской заботы.
У нас есть проблема, на которую никто не обращает внимание.
Родители очень часто работают гораздо больше времени, чем это предписано законом. Они боятся потери работы.
Но я ни разу не слышал, чтобы хоть один виновный в их переработке был наказан за нарушение трудового законодательства.
А ведь присутствие на работе - это ущерб в воспитании детей.
Такой порядок вещей делает детей полусиротами!
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1
Алексей Бесфамильный , 9 сентября 2016 в 23:48
"Но я ни разу не слышал, чтобы хоть один виновный в их переработке был наказан за нарушение трудового законодательства."

Потому что как только чадолюбивый родитель об этом заикнется, времени на ребенка у него станет резко больше. А учитывая тот факт, что с работой нынче весьма туго, родитель предпочтет помалкивать. Страх, да, тот же самый страх, когда отправляют голосовать за кого надо и люди идут и голосуют.
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3
Доктор Ольга , 9 сентября 2016 в 23:37
Если я правильно поняла, исходя из Закона, который называют Законом сами знаем кого, в России стало на одного из них больше?
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1
Алексей Бесфамильный , 9 сентября 2016 в 23:44
Очень похоже на то, что Астахова еще вспомним добрым словом, как бы странно это ни звучало.
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0
Сергей Акользин , 9 сентября 2016 в 23:44
По новости.
===«Конечно, помогать своим детям нужно самим в своей стране. Но вот эти все запретительные, в том числе, меры должны быть обязательно комплексными. То есть они должны сопровождаться мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов, и детей с особенностями из детских домов в России. Безусловно, должны быть последовательность, следующие этапы этого закона, этих вот ограничительных мер», — сказала омбудсмен.===

Ну какая "хорошая" девочка, жена священника и мать шестерых (!) детей. Я ничего не путаю?
У меня вопрос: когда и как она собирается решать такого рода вопрос? Даже с одним ребенком нужно заниматься постоянно. С двумя - у хорошей мамы времени уже не хватает ни на что. А у неё - шесть!

Так и хочется спросить: эй, мамаша, ты точно влезла туда, где у тебя голова варит? Или, типа, бегают "огрызки", ну и слава Богу: Бог дал, Бог и взял?
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1
Иван Сидоров , 9 сентября 2016 в 23:45
Да уж такой закон куда развивать дальше?
Это уже край.
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1
Сергей Кононов , 9 сентября 2016 в 23:50
«Даже у меня очень много людей знакомых, которые хотят усыновить ребенка в России. И очередь сейчас стоит из усыновителей, и это здорово», — добавила она.
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А эти знакомые, которые хотят усыновить, не больно спешат усыновить больных детей, которых и усыновляли в основном сердобольные из "гейропы". Нашим только здоровых подавай, и желательно чтоб родители не наркоши и не алкаши. Все больше просят тех детей, у которых родители в ДТП погибли.
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0
Owod_ RUS , 9 сентября 2016 в 23:51
"«Даже у меня очень много людей знакомых, которые хотят усыновить ребенка в России. И очередь сейчас стоит из усыновителей, и это здорово», — добавила она." - где, какая "очередь"?
Это вот официоз: http://www.usynovite.ru/statis...

А это "немного другие цифры":
http://maxpark.com/community/2...
http://www.garant.ru/infografi...
https://deti.mail.ru/news/bole...

Даже по вполне себе официальным цифрам, число детей, оставшихся без попечения родителей, в 2015 году в России составило почти 60 тысяч человек - так о какой "очереди" говорит новая "омбудсмен"?!? Или в России вчера закрыли последний детский дом???

Говорил же, что вместо нормального и вдумчивого поиска путей решения проблемы будет очередная громкая трескотня, сопровождаемая восторгами насчёт того самого "глыбы-человечища", который не спит ночами в своём кабинете, думая о каждом простом российском гражданине, попивая крепкий чай у зелёной лампы, чтобы отогнать сон...
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