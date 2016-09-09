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1219 Новый омбудсмен по правам ребенка пообещала развивать закон Димы Яковлева
Назначенная на пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что намерена продолжить работу над законом Димы Яковлева, сообщает РИА Новости.
«Конечно, помогать своим детям нужно самим в своей стране. Но вот эти все запретительные, в том числе, меры должны быть обязательно комплексными. То есть они должны сопровождаться мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов, и детей с особенностями из детских домов в России. Безусловно, должны быть последовательность, следующие этапы этого закона, этих вот ограничительных мер», — сказала омбудсмен.
По словам Анны Кузнецовой, речь идет о лоббировании «не изменения, а именно следующих этапов развития».
«Даже у меня очень много людей знакомых, которые хотят усыновить ребенка в России. И очередь сейчас стоит из усыновителей, и это здорово», — добавила она.
Напомним, Кузнецову назначили на пост омбудсмена по правам ребенка 9 сентября. Свое назначение она назвала «неожиданностью».
Госдума приняла «Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей из России гражданами США, в декабре 2012 года. Причиной стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми гражданами США. В частности, резонанс получил случай с двухлетним Димой Яковлевым, который погиб в 2008 году после того, как приемный отец оставил ребенка на целый день в машине на солнцепеке.
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин призвал не спешить с пересмотром закона, указав на тот факт, что иностранцы не стремились усыновлять детей-инвалидов из России.
34-летняя уроженка Пензы Анна Кузнецова известна тем, что в 2011-м основала и возглавила фонд «Покров», оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. Кроме этого, Кузнецова сама является многодетной матерью — у нее шестеро детей.
Кузнецова также возглавляет пензенский исполком «Общероссийского народного фронта», региональное отделение организации «Матери России» и созданную при Общественной палате РФ Ассоциацию организаций по защите семьи.
Кроме этого, новый омбудсмен — активный противник абортов; она участвует в профильных мероприятиях организаций, которые выступают за защиту семейных ценностей вроде фестиваля «За жизнь».
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