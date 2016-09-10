В ходе обыска у начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко следователи изъяли 8 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обыск у полковника Захарченко завершился только недавно. По предварительным подсчетам, у него изъято крупная сумма долларов, которая в рублевом эквиваленте составляет около 8 миллиардов рублей», — сказал собеседник агентства.

«Окончательная сумма неизвестна. Изъяли только кэш дома, неизвестно сколько еще активов, в этом направлении только идет работа», — добавил он.

Накануне ФСБ России задержала Дмитрия Захарченко по делу о злоупотреблении полномочиями.

На тот момент было известно о сумме в 10 миллионов рублей, найденных по месту его жительства и работы.

Также Интерфакс сообщил, что Захарченко задержали в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России (СКР) и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

«По данным следствия, в период разработки высокопоставленных офицеров следственного комитета Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглавы столичного главка СКР Дениса Никандрова, Дмитрий Захарченко предупредил их о проводимых оперативных мероприятиях», — сказал собеседник агентства.

По данным РБК, Захарченко был допрошен по указанному делу. Кроме этого, ему вменяется ст. 294 Уголовного кодекса «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Ранее по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым задержали замглавы столичного управления Следственного комитета России Дениса Никандрова, главу управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Криминальному авторитету Захарию Калашову вменяется в вину организация вымогательства крупной денежной суммы у владельца ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице, возле которого 14 декабря прошлого года произошла перестрелка. Тогда погибли два человека, семерых госпитализировали. 13 июля Калашова арестовали по ходатайству следствия, 24 августа задержали пятерых его сообщников.