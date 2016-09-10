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1239 Лавров и Керри достигли соглашения по Сирии
Россия и США достигли соглашения по Сирии. Об этом сообщает ТАСС по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри.
В ходе встречи, которая продолжалась рекордные 14 часов, были согласованы 5 документов. Отмечается, что они останутся «закрытыми».
Однако на пресс-конференции Лавров и Керри огласили основные итоги встречи.
«США и Россия объявляют о плане, который, мы надеемся, прекратит страдания в Сирии и позволит обеспечить переход к политическому процессу», — заявил госсекретарь США.
Так, с 12 сентября в Сирии начнет действовать режим прекращения огня.
«Данный режим предусматривает прекращение любых военных действий, в том числе воздушные бомбардировки», — отметил Керри.
Кроме того, согласно договоренностям, будет создан специальный российско-американский центр для размежевания оппозиции и террористов, разграничения районов действий ВКС России и ВВС США и обеспечения гуманитарного доступа в Алеппо.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.
Ранее СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон «близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление на президента Башара Асада».
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