Россия и США достигли соглашения по Сирии. Об этом сообщает ТАСС по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри.

В ходе встречи, которая продолжалась рекордные 14 часов, были согласованы 5 документов. Отмечается, что они останутся «закрытыми».

Однако на пресс-конференции Лавров и Керри огласили основные итоги встречи.

«США и Россия объявляют о плане, который, мы надеемся, прекратит страдания в Сирии и позволит обеспечить переход к политическому процессу», — заявил госсекретарь США.

Так, с 12 сентября в Сирии начнет действовать режим прекращения огня.

«Данный режим предусматривает прекращение любых военных действий, в том числе воздушные бомбардировки», — отметил Керри.

Кроме того, согласно договоренностям, будет создан специальный российско-американский центр для размежевания оппозиции и террористов, разграничения районов действий ВКС России и ВВС США и обеспечения гуманитарного доступа в Алеппо.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.

Ранее СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон «близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление на президента Башара Асада».