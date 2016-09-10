Украинский производитель самолетов «Антонов» заявил о приостановке производства из-за разрыва связей с Россией. Об этом в эфире «Радио Вести» заявил заместитель начальника отделения перспективных разработок предприятия Андрей Хаустов.

По его словам, чтобы произвести самолет, нужно заменить все российские комплектующие. Например на самолетах Ан-148 и Ан-158 нужно заменить около 5400 типов комплектующих. Самыми крупными из них является бортовое радиоэлектронное оборудование.

Хаустов уточнил, что в прошлом году предприятие выпустило два самолета Ан-148 и Ан-158 с российскими комплектующими.

«Это фактически тот запас, который у нас был, на этих самолетах он закончился», — сказал он.

Замначальника предприятия выразил надежду, что в 2017 году удастся восстановить серийное производство.

В конце августа корпорация «Укроборонпром», в который входит «Антонов», сообщила, что в Китае будет создано совместное серийное производство самого большого самолета в мире Ан-225 по лицензии «Антонова».