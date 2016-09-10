В результате взрыва в здании упаковочной фабрики в столице Бангладеша Дакке погибли 15 человек. Об этом сообщает AFP.

По меньшей мере 70 человек пострадали.

Инцидент произошел в 06.00 по местному времени. В результате взрыва водогрейного котла на фабрике вспыхнул пожар. Внутри помещения находилось много пластиковых и других легковоспламеняющихся материалов, что стало причиной быстрого распространения огня.