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162 Уровень добычи нефти ОПЕК упал до трехмесячного минимума
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила уровень добычи нефти до трехмесячного минимума. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на предварительные данные отчета ОПЕК, которые будут опубликованы 12 сентября.
Общий уровень добычи организации в августе упал на 200 тысяч баррелей в день до 33 млн баррелей. Показатели стали самыми низкими с мая 2016 года.
Как пишет издание, падение происходит, в первую очередь, за счет снижения уровня добычи в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Катаре.
По словам собеседников издания из ОПЕК, новые данные говорят о том, что страны готовы к сотрудничеству по заморозке уровня добычи.
В феврале Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о замораживании добычи нефти при условии, что другие крупные страны-производители последуют этому примеру. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран отказался присоединиться к сделке по заморозке, заявив, что хочет нарастить добычу до уровня в более, чем 4 млн баррелей.
Заморозку добычи углеводородов на уровне января 2016 года страны-экспортеры нефти называли одним из условий стабилизации нефтяных цен, которые с 2014 года упали больше чем в два раза.
В конце сентября в Алжире пройдет энергетический форум, на который приедут представители стран, добывающих и экспортирующих нефть. Они попытаются договориться о мерах по стабилизации рынка.
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