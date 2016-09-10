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6 Порошенко отказался проводить российские выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко отказался проводить выборы в Государственную думу России на украинской территории. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко на личной странице в фейсбуке.
«Президент поручил министру иностранных дел (Павлу Климкину — ред.) проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины», — написал он.
Ранее Верховная рада в минувший обратилась к международному сообществу с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Госдуму, а также призвала не признавать результаты этих выборов на территории Крыма и Севастополя.
Ранее Польша и Хорватия ответили отказом на приглашение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой принять участие в международном наблюдении за предстоящими выборами депутатов Госдумы.
Ранее член Центризбиркома (ЦИК) Василий Лихачев, курирующий в комиссии международное взаимодействие, рассказал, что ЦИК пригласил представителей 43 стран для участия в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы. Приглашения в том числе отправлены в США и Украину.
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