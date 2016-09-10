Новая газета

Весь день 11 сентября фильм «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (18+)
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

6 Порошенко отказался проводить российские выборы на Украине

10.09.2016 Теги: выборы, порошенко, украина

Президент Украины Петр Порошенко отказался проводить выборы в Государственную думу России на украинской территории. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко на личной странице в фейсбуке.

«Президент поручил министру иностранных дел (Павлу Климкину — ред.) проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины», — написал он.

Ранее Верховная рада в минувший обратилась к международному сообществу с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Госдуму, а также призвала не признавать результаты этих выборов на территории Крыма и Севастополя.

Ранее Польша и Хорватия ответили отказом на приглашение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой принять участие в международном наблюдении за предстоящими выборами депутатов Госдумы.

Ранее член Центризбиркома (ЦИК) Василий Лихачев, курирующий в комиссии международное взаимодействие, рассказал, что ЦИК пригласил представителей 43 стран для участия в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы. Приглашения в том числе отправлены в США и Украину.


Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

1.
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

10 сентября
9 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама