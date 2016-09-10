Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не поддержала иск партии «Гражданская платформа» о снятии с выборов в Госдуму партии «Парнас». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

«Центральная избирательная комиссия не поддерживает требование «Гражданской платформы» о снятии федерального списка партии «Парнас» с выборов. Соответствующая позиция Центральной избирательной комиссии будет представлена в понедельник в Верховном суде Российской Федерации», —сказала она.

По словам Памфиловой, Центризбирком «сделает все возможное в рамках предоставленных ей полномочий, чтобы все партии, которые были зарегистрированы ЦИКом, благополучно дошли до 18 сентября, чтобы у наших граждан было полноценное право самим сделать выбор по всему политическому спектру представленных партий».

Накануне «Гражданская платформа» обратилась в Верховный суд с заявлением об отмене регистрации партии «Парнас» на выборах в Госдуму.

Как сообщил Интерфакс, в исковом заявлении «Гражданской платформы» утверждается, что отдельные высказывания лидера партии Михаила Касьянова, сделанные в ходе дебатов, носят экстремистский характер,

«Гражданская платформа» заявляет, что Касьянов публично заведомо ложно обвинил президента Путина в содействии Башару Асаду в применении им химического оружия против гражданского населения Сирии», — пояснили агентству в пресс-службе «Парнаса».