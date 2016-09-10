Новая газета

Весь день 11 сентября фильм «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (18+)
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

844 В Санкт-Петербурге задержали главаря этнических преступных групп

10.09.2016 Теги: наркотики, петербург

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали лидера этнических организованных преступных групп Алхаза Гудаутского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Задержан лидер этнических организованных групп, подозреваемых в совершении краж автотранспорта, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание происходило в одном из петербургских ресторанов.

У Гудаутского изъяли сверток с кокаином весом более 12 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

«Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим преступлениям», — добавили в пресс-центре.

Алхаз Гудаутский (настоящая фамилия Агрба) был неоднократно судим по статье 228 Уголовного Кодекса. Тюремный срок по последнему делу отбыл в мае 2014 года. Статус вора в законе он получил в 1995 году.


Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

1.
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

10 сентября
9 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама