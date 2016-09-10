Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали лидера этнических организованных преступных групп Алхаза Гудаутского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Задержан лидер этнических организованных групп, подозреваемых в совершении краж автотранспорта, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание происходило в одном из петербургских ресторанов.

У Гудаутского изъяли сверток с кокаином весом более 12 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

«Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим преступлениям», — добавили в пресс-центре.

Алхаз Гудаутский (настоящая фамилия Агрба) был неоднократно судим по статье 228 Уголовного Кодекса. Тюремный срок по последнему делу отбыл в мае 2014 года. Статус вора в законе он получил в 1995 году.