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844 В Санкт-Петербурге задержали главаря этнических преступных групп
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали лидера этнических организованных преступных групп Алхаза Гудаутского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«Задержан лидер этнических организованных групп, подозреваемых в совершении краж автотранспорта, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков», — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержание происходило в одном из петербургских ресторанов.
У Гудаутского изъяли сверток с кокаином весом более 12 граммов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».
«Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим преступлениям», — добавили в пресс-центре.
Алхаз Гудаутский (настоящая фамилия Агрба) был неоднократно судим по статье 228 Уголовного Кодекса. Тюремный срок по последнему делу отбыл в мае 2014 года. Статус вора в законе он получил в 1995 году.
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