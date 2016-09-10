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632 Жена экс-губернатора Киевской области сообщила о его исчезновении
Жена бывшего главы Киевской области государственной администрации Максима Мельничука написала заявление в полицию о его исчезновении. Об этом она сообщила в эфире телеканала «112 Украина».
Женщина рассказала, что в последний раз она разговаривала с мужем 9 сентября в 16:30 девятого. Местонахождение Мельничука неизвестно его помощникам.
Галина Мельничук также сообщила об обысках в своем доме.
«Мне сообщили поздно вечером, что в мой дом попали чужие люди, вооруженные, которые входят в дом и никого не впускают. Они позволяли себе делать разные вещи», — сказана она.
Ранее полиция задержала заместителя Мельничука Игоря Лобко по подозрению в коррупции. По версии следствия, помощник губернатора Киевской области получил взятку в размере 200 тысяч гривен ($7,5 тысяч).
В результате Максим Мельничук подал заявление об увольнении. Президент Украины Петр Порошенко в субботу принял отставку губернатора.
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