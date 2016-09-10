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Новости

403 Медведев раскритиковал миграционную политику Европы

10.09.2016 Теги: европа, медведев, мигранты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал миграционную политику Европы «непродуманной». Об этом он заявил в эфире программы «Вести в субботу».

«В Европе, к сожалению, происходят страшные теракты. Просто ужасные события. И все из-за непродуманной миграционной политики», — сказал премьер.

Медведев считает, что в первую очередь это должно стать уроком для самой Европы.

«Во-вторых, это урок для нас. Пример Европы — это как раз то, что должно нас предостерегать от необдуманных решений. Нам нужно сохранить все достижения последнего периода именно с точки зрения спокойствия, гражданского мира, межнациональных отношений, межконфессиональных отношений», — отметил он.

Глава правительства обратил внимание на то, что в результате «абсолютно непродуманной» миграционной политики в Европу приехали носители совершенно другой культуры.

«Уже не говорю об экстремистах и террористах, которые тоже туда попадают. Они, по сути, изменили европейский ландшафт. Европа стала неспокойной», — высказал свое мнение Медведев.

«Открыв все шлюзы, даже для людей, которые находятся в непростой жизненной ситуации, мне кажется, европейцы должны были прежде всего думать о защите интересов граждан своих стран. В каждом государстве и в объединенной Европе в целом», — добавил он.

Напомним, в сентябре прошлого года страны Евросоюза заключили соглашение о квотах на прием беженцев. Количество принимаемых мигрантов зависело от общего населения, территории и финансового благополучия страны. 

По данным агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Напомним, в 2015-2016 годах серия терактов произошла во Франции, Бельгии и Германии.


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