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Новости

583 Полковника МВД Захарченко заподозрили в причастности к побегу экс-главы «Вымпелкома»

10.09.2016 Теги: коррупция, мвд

Задержанный по подозрению в коррупционных преступлениях замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что Захарченко сообщил Слободину о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о коррупции в республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию России», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что спецслужбы при расследовании коррупционных дел постоянно обращались за информацией в управление «Т».

«Поэтому Захарченко был в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях», — уточнил источник.

Собеседник Интерфакса отметил, что при обыске у Захарченко изъяли более 70 млн рублей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило об изъятии у Дмитрия Захарченко 8 млрд рублей при обысках. Также сообщалось, что он был задержан в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России (СКР) и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). 

В понедельник, 5 сентября, Михаил Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Сам Слободин, находящийся во Франции, обещал вернуться в Россию до конца недели.

Михаил Слободин — фигурант расследования по делу о даче взятки представителями энергокомпании «Т Плюс» руководству республики Коми. Ранее 5 сентября были задержаны топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в «Ренову» компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.

По версии следствия, они передавали чиновникам из Коми деньги, чтобы в регионе установили выгодные для энергокомпаний тарифы. Известно, что данные чиновники в настоящее время являются фигурантами дела против бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.


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