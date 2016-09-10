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71 В суде подтвердили изъятие у замначальника ГУЭБ МВД Захарченко более $120 млн
В Пресненском суде Москвы подтвердили, что в ходе обысков у замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко было изъято $120 млн и 2 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам следователя, Захарченко в ходе обыска препятствовал следствию и пытался вывезти деньги.
Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.
«Захарченко может быть причастным и к другим преступлениям коррупционной направленности», — отметил следователь.
Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило об изъятии у Захарченко 8 млрд рублей при обысках.
Ранее в субботу источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что задержанный по подозрению в коррупционных преступлениях Дмитрий Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.
«Установлено, что Захарченко сообщил Слободину о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о коррупции в республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию России», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 5 сентября Михаил Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Сам Слободин находится во Франции и обещал вернуться в Россию до конца недели.
Михаил Слободин — фигурант расследования по делу о даче взятки представителями энергокомпании «Т Плюс» руководству республики Коми. Ранее 5 сентября были задержаны топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в «Ренову» компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.
По версии следствия, они передавали чиновникам из Коми деньги, чтобы в регионе установили выгодные для энергокомпаний тарифы. Известно, что данные чиновники в настоящее время являются фигурантами дела против бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.
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