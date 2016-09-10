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617 «Гражданская платформа» отозвала иск о снятии «Парнаса» с выборов
«Гражданская платформа» отозвала иск в Верховный суд России с требованием снять федеральный список партии «Парнас» с выборов в Госдуму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера партии Рифата Шайхутдинова.
«Мы отозвали иск. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, услышали ряд обращений из СМИ, которые просили этого не делать, не потому что они за «Парнас», а потому что они за политическую конкуренцию», — сказал он.
По его словам, на решение также повлияла позиция Центризбиркома.
Ранее в субботу глава ЦИК Элла Памфилова не поддержала иск партии «Гражданской платформы» о снятии с выборов в Госдуму партии «Парнас».
Центризбирком пообещал сделать все возможное, чтобы все партии, которые были зарегистрированы на выборы, дошли до 18 сентября.
Накануне «Гражданская платформа» обратилась в Верховный суд с заявлением об отмене регистрации партии «Парнас» на выборах в Госдуму. В исковом заявлении утверждается, что отдельные высказывания лидера «Парнаса» Михаила Касьянова, сделанные в ходе дебатов, носят экстремистский характер,
Выборы в Государственную думу состоятся 18 сентября.
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«Гражданская платформа» отозвала иск о снятии «Парнаса» с выборов
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