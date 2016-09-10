Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для исполняющего обязанности начальника управлоения «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, передает Интерфакс.

Захарченко арестовали до 8 ноября. Такую меру пресечения следователь в суде обосновал тем, что обвиняемый пытался препятствовать следствию в ходе проведения обыска у него на рабочем месте и в квартирах.

Также в суде судья Татьяна Васюченко в постановлении об аресте сообщила, что обвиняемый предупреждал, в частности, финансового директора «Нота-банка» Марчукову о готовящемся обыске.

Кроме того, у Захарченко изъяли 9 млрд рублей. Сам он утверждает, что деньги не имеют к нему никакого отношения, поскольку их забрали из квартиры сестры.

Защита просила отпустить Дмитрия Захарченко под домашний арест или залог в 70 млн руб.

Дмитрия Захарченко задержали накануне. Ему предъявили обвинения по трем статьям — «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

При обыске силовики нашли у Захарченко более 125 млн долларов и 2 млн евро. Сообщается, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка.

Кроме того, Захарченко якобы мог способствовать бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, дело не связано с арестами высокопоставленных чиновников Следственного комитета.