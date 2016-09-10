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587 В Москве представили «первый в мире летающий автомобиль»
Фото: Дарья Каретникова
10 сентября на Поклонной горе в Москве показали «первый в мире действующий электрический летающий автомобиль для перевозки боеприпасов и средств спасения на поле боя». Производитель изобретения БК-150Э-2 — компания «Дронстрой». Презентация прошла в павильоне Центрального музея Великой Отечественной войны в рамках празднования Дня города.
«Летающий автомобиль» оказался квадрокоптером высотой по колено. Дрон был обнесен ограждениями. Взлет не планировался по причине небезопасности изобретения. «Эти винты легко могут отрубить руку и голову, а тут рядом трасса федерального значения», — объяснили сотрудники «Дронстроя». Видеозапись экспериментальных полетов можно было посмотреть на установленном рядом экране.
«Мы не нашли информации о беспилотном аппарате, который мог бы и ездить, и летать одновременно, поэтому называем это устройство первым в мире летающим автомобилем», — сказал сотрудник компании Александр Золотарев. Он пожаловался на «коррупционную составляющую» и «отсутствие внятного законодательства», которое мешает получить сертификацию. Золотарев выразил надежду, что новый состав Госдумы обратит на это внимание. По его словам, себестоимость показанного квадрокоптера — 3 млн рублей.
На сайте компании уже анонсирован новый дрон, который сможет переносить не только грузы, но и человека. «Это большая революция. Мы делаем на двигателе внутреннего сгорания аппарат, который сможет унести на 100–200 км. Надо ли нам после этого в Сибири или на Дальнем Востоке строить вообще какие-то дороги?» — заявил сотрудник «Дронстроя» Кирилл Левчук.
Дарья Каретникова
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