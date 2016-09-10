В Роскомнадзоре отказались прокомментировать обвинение главного редактора томского ТВ-2 Виктора Мучника в двойном гражданстве. «Новая газета» попыталась узнать у пресс-секретаря надзорного ведомства, на основании какой информации было выдвинуто обвинение и откуда такие данные у Роскомнадзора. В ответ представитель ведомства сообщил, что по инициативе ТВ-2 идет судебный процесс о правомерности действий Роскомнадзора.

Запрос «Новой газеты»:

1. В связи с чем у сотрудников Роскомнадзора возникли подозрения, что у учредителя «ТВ-2» Виктора Мучника есть гражданство иной страны, кроме Российской Федерации?

2. Означают ли претензии к Мучнику, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ведет сбор персональных данных российских граждан либо получает их из каких-либо других государственных органов?

3. В данный момент Виктор Мучник и сотрудники редакции «ТВ-2» рассылают запросы в посольства иностранных государств в России с просьбой подтвердить отсутствие у Мучника второго гражданства. Соответствует ли такая процедура правилам Роскомнадзора и российскому законодательству, или же существует иная процедура, с помощью которой учредитель должен доказывать отсутствие у себя второго гражданства?

4. Стоит ли ожидать, что предоставление справок из иностранных посольств об отсутствии второго гражданства станет обязательным условием для регистрации СМИ? Или же это касается только персонально Виктора Мучника?

Ответ Роскомнадзора:

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассмотрела Ваш запрос и сообщает следующее. В настоящее время по инициативе телекомпании «ТВ-2» иск о правомерности действий Роскомнадзора рассматривается в суде, который должен вынести окончательное решение по данному вопросу. Юридическая позиция Роскомнадзора неоднократно озвучивалась в ходе прошедших судебных заседаний. На текущей процессуальной стадии юристы ведомства защищают эту позицию в апелляционной инстанции. Судебный процесс является открытым, дата ближайшего судебного заседания не определена. В связи с этим считаем неуместным дополнительно транслировать юридически значимые доводы через средства массовой информации до окончания судебного процесса. Полагаем, что публичные комментарии органа исполнительной власти по существу не завершенного судебного разбирательства противоречат принципу объективности судебного процесса и могут быть расценены как попытка повлиять на решение суда.

Напомним, в августе Арбитражный суд Москвы признал действия Роскомнадзора в отказе в выдаче лицензии ТВ-2 незаконными. Ранее в мае ведомство отказалось продлить лицензию на радиовещание на частоте 103,4 МГц на основании того, что компания не предоставила в Роскомнадзор убедительных доказательств отсутствия второго гражданства у Мучника. Мучник обратился с письмами в 144 посольства с просьбой подтвердить, что не обладает иностранным гражданством.

30 августа стало известно, что Роскомнадзор обжаловал решение Арбитражного суда Москвы в Девятый арбитражный апелляционный суд о признании незаконным отказа в продлении лицензии на частоте 103,4 МГц, на которой ранее вещала станция «Европа Плюс». В случае отказа в обжаловании Мучник намерен организовать вещение другой радиостанции.